Арестович ранее предлагал принять на Украине тысячи афганских беженцев, и заявил, что они «часто гораздо более образованы, чем средний украинец». После этого спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков предложил Арестовичу убираться в Афганистан.
«Вот смотрите, как средний украинец устроен: он не может показать на карте Афганистан в большинстве случаев. Но он обижается, что Арестович сказал, что некоторые афганцы, которые получили западное образование, работали переводчиками для канадской армии, например, 10-20 лет, как минимум знают в совершенстве английский язык, могут оказаться более образованными среднего украинца», — удивился Арестович.
По его словам, украинские самолеты вывозили из Афганистана выдающихся деятелей культуры и корреспондентов ведущих мировых телеканалов.
Арестович уточнил, что «не имел в виду, что средний моджахед Талибана образованней среднего украинца, хотя, честно говоря, как считать эту середину?».