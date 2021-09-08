Среднестатистический гражданин Украины менее образован, чем житель Афганистана, имеющий западное образование, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24»

Арестович ранее предлагал принять на Украине тысячи афганских беженцев, и заявил, что они «часто гораздо более образованы, чем средний украинец». После этого спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков предложил Арестовичу убираться в Афганистан.

«Вот смотрите, как средний украинец устроен: он не может показать на карте Афганистан в большинстве случаев. Но он обижается, что Арестович сказал, что некоторые афганцы, которые получили западное образование, работали переводчиками для канадской армии, например, 10-20 лет, как минимум знают в совершенстве английский язык, могут оказаться более образованными среднего украинца», — удивился Арестович.

Разумков посоветовал Арестовичу уйти работать в «Талибан»* © rada.gov.ua

Арестович уточнил, что «не имел в виду, что средний моджахед Талибана образованней среднего украинца, хотя, честно говоря, как считать эту середину?».