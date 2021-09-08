Существуют более мягкие способы борьбы с флотом НАТО. Радиоэлектронная борьба, то есть отказ всех навигационных систем судна корабля, после чего управлять плавсредствами абсолютно невозможно. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

Александр Артамонов: Российская армия не даст врагу даже героически погибнуть в боях с ней © vk.com, Александр Артамонов

После того как дружественные британцам американцы вернулись обратно в Стамбул на борту своего «Дональда Кука», немедленно 12 человек захотели срочно списаться на берег и никогда больше не возвращаться на корабль, напомнил эксперт.

«Что-то не видно особо боевого и боевитого духа у североатлантического альянса. Умирать им там незачем и не за что. Но Поэтому, если покроет авиация сверху, будет боевое сопровождение «МИГом» или «Сушками», не важно, если будут произведены контрольные выстрелы и будет нанесен рэб-удар по кораблю, тогда можно предположить, что эти ребята решили доблестно погибнуть, но даже этого им предоставлено не будет. Лишенный хода корабль легко может быть, старинным термином выражаясь, «взят на абордаж». Будет произведено дознание, почему корабль себя так ведет — может, там капитан сошел с ума, может, вообще что-то случилось в моторном отсеке, восстание команды. И взятые под контроль плавсредства будут, естественно, доставлены для составления протокола в ближайший порт России», — подчеркнул Артамонов.

Собеседник издания добавил, что в противостоянии с Россией в черноморской акватории шансов у НАТО не существует по определению.

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