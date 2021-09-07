Правоохранители пришли с обысками домой к исполняющему обязанности секретаря горсовета Кривого Рога Юрию Вилкулу и его заместителям. Об этом 7 сентября, ссылаясь на управление прессы и информации исполкома Кривого Рога, сообщает «Первый Криворожский»

Отмечается, что обыски проводили сотрудники Главного следственного управления Национальной полиции. Во время обысков правоохранители изъяли телефоны и компьютеры. Глава МВД намекнул на самоубийство мэра Кривого Рога из-за воровства © Facebook, Денис Монастырский

«Утром 7 сентября были проведены обыски дома у Юрия Вилкула, Александра Катриченко, Евгения Удода и Виктории Третяк», — говорится в сообщении.

Катриченко и Удод являются заместителями городского головы. Третяк является депутатом городского совета. Правоохранители на данный момент не прокомментировали проведение обысков.

Ранее сообщалось, что Александр Котляр, избранный от «Слуги народа», сложил с себя полномочия мэра города. За соответствующее решение проголосовали 33 депутата. Свое шаг он пояснил желанием отвести от себя подозрения в заинтересованности в смерти городского головы Кривого Рога Константина Павлова. Исполняющим обязанности секретаря был избран Юрий Вилкул.

Пятнадцатого августа стало известно о том, что мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден с огнестрельным смертельным ранением у себя дома. Следствие склоняется к версии о самоубийстве. В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которой принадлежал Павлов, не верят в данную версию.