Отмечается, что обыски проводили сотрудники Главного следственного управления Национальной полиции. Во время обысков правоохранители изъяли телефоны и компьютеры.
«Утром 7 сентября были проведены обыски дома у Юрия Вилкула, Александра Катриченко, Евгения Удода и Виктории Третяк», — говорится в сообщении.
Катриченко и Удод являются заместителями городского головы. Третяк является депутатом городского совета. Правоохранители на данный момент не прокомментировали проведение обысков.
Ранее сообщалось, что Александр Котляр, избранный от «Слуги народа», сложил с себя полномочия мэра города. За соответствующее решение проголосовали 33 депутата. Свое шаг он пояснил желанием отвести от себя подозрения в заинтересованности в смерти городского головы Кривого Рога Константина Павлова. Исполняющим обязанности секретаря был избран Юрий Вилкул.
Пятнадцатого августа стало известно о том, что мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден с огнестрельным смертельным ранением у себя дома. Следствие склоняется к версии о самоубийстве. В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которой принадлежал Павлов, не верят в данную версию.