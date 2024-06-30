https://ukraina.ru/20240630/1055931031.html

Москву вынуждают пересмотреть ядерную доктрину — Мухин

Москву вынуждают пересмотреть ядерную доктрину — Мухин - 30.06.2024 Украина.ру

Москву вынуждают пересмотреть ядерную доктрину — Мухин

Директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что Россия думает над изменением в своей ядерной доктрине

2024-06-30T05:00

2024-06-30T05:00

2024-06-30T05:00

новости

россия

москва

алексей мухин

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101623/64/1016236422_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a213d02cbced8f6a37388c4127a0ca88.jpg

Он указал на то, что в последнее время многие партнеры России стали вести себя недружественно. Поэтому Москва будет вынуждена пересмотреть свою ядерную доктрину.Подробнее об отношениях РФ с Западом — в материале Александра Порунова и Кирилла Курбатова Алексей Мухин: Россия, КНДР и Китай нанесли США такой удар, о котором они даже не догадываются на сайте Украина.ру.

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, москва, алексей мухин, владимир путин