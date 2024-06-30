Москву вынуждают пересмотреть ядерную доктрину — Мухин
Директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что Россия думает над изменением в своей ядерной доктрине
Он указал на то, что в последнее время многие партнеры России стали вести себя недружественно. Поэтому Москва будет вынуждена пересмотреть свою ядерную доктрину.
"Да, это перенацеливание. Уж извините нас, ребята, за такую прямоту и такой прагматизм. Если вы присоединяетесь к призывам США нанести России на Украине стратегическое поражение, будьте готовы, что ваши военные будут рассматривать в бинокль наши силы ядерного сдерживания", - предупредил он.
Подробнее об отношениях РФ с Западом — в материале Александра Порунова и Кирилла Курбатова Алексей Мухин: Россия, КНДР и Китай нанесли США такой удар, о котором они даже не догадываются на сайте Украина.ру.