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Россиян удивляет, почему страна терпит выходки Украины и Запада - военный политолог

Россиян удивляет, почему страна терпит выходки Украины и Запада - военный политолог - 30.06.2024 Украина.ру

Россиян удивляет, почему страна терпит выходки Украины и Запада - военный политолог

Военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный в интервью изданию Украина.ру рассказал о настроениях россиян во время спецоперации

2024-06-30T05:40

2024-06-30T05:40

2024-06-30T05:40

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"Как руководитель Центра прикладной социологии и политологии я постоянно отслеживаю комментарии в интернете. <...> Люди не понимают, почему Россия не дает Украине и Западу адекватный ответ на его политику. Проблема не в желудке, а в голове. Русский народ может ходить голодным и в лаптях, но за Родину он готов постоять. И на СВО солдаты идут не для того, чтобы затрофеить американскую тушенку и украсть унитазы", - сказал Подлесный.По его словам, Запад пытается раскачать в стране ситуацию за счет патриотических чувств, нанося удары по Белгороду и по Севастополю.Подробнее об украинском конфликте — в материале Кирилла Курбатова Геннадий Подлесный: США и ВСУ поставили Россию в ситуацию, когда ей придется ставить все деньги на зеро на сайте Украина.ру.

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новости, россия, запад, украина, вооруженные силы украины, сво