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Россиян удивляет, почему страна терпит выходки Украины и Запада - военный политолог
Россиян удивляет, почему страна терпит выходки Украины и Запада - военный политолог - 30.06.2024 Украина.ру
Россиян удивляет, почему страна терпит выходки Украины и Запада - военный политолог
Военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный в интервью изданию Украина.ру рассказал о настроениях россиян во время спецоперации
2024-06-30T05:40
2024-06-30T05:40
2024-06-30T05:40
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"Как руководитель Центра прикладной социологии и политологии я постоянно отслеживаю комментарии в интернете. <...> Люди не понимают, почему Россия не дает Украине и Западу адекватный ответ на его политику. Проблема не в желудке, а в голове. Русский народ может ходить голодным и в лаптях, но за Родину он готов постоять. И на СВО солдаты идут не для того, чтобы затрофеить американскую тушенку и украсть унитазы", - сказал Подлесный.По его словам, Запад пытается раскачать в стране ситуацию за счет патриотических чувств, нанося удары по Белгороду и по Севастополю.Подробнее об украинском конфликте — в материале Кирилла Курбатова Геннадий Подлесный: США и ВСУ поставили Россию в ситуацию, когда ей придется ставить все деньги на зеро на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запад, украина, вооруженные силы украины, сво
Новости, Россия, Запад, Украина, Вооруженные силы Украины, СВО
Россиян удивляет, почему страна терпит выходки Украины и Запада - военный политолог
Военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный в интервью изданию Украина.ру рассказал о настроениях россиян во время спецоперации