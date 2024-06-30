Россиян удивляет, почему страна терпит выходки Украины и Запада - военный политолог - 30.06.2024 Украина.ру
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Россиян удивляет, почему страна терпит выходки Украины и Запада - военный политолог
Россиян удивляет, почему страна терпит выходки Украины и Запада - военный политолог - 30.06.2024 Украина.ру
Россиян удивляет, почему страна терпит выходки Украины и Запада - военный политолог
Военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный в интервью изданию Украина.ру рассказал о настроениях россиян во время спецоперации
2024-06-30T05:40
2024-06-30T05:40
новости
россия
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украина
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"Как руководитель Центра прикладной социологии и политологии я постоянно отслеживаю комментарии в интернете. &lt;...&gt; Люди не понимают, почему Россия не дает Украине и Западу адекватный ответ на его политику. Проблема не в желудке, а в голове. Русский народ может ходить голодным и в лаптях, но за Родину он готов постоять. И на СВО солдаты идут не для того, чтобы затрофеить американскую тушенку и украсть унитазы", - сказал Подлесный.По его словам, Запад пытается раскачать в стране ситуацию за счет патриотических чувств, нанося удары по Белгороду и по Севастополю.Подробнее об украинском конфликте — в материале Кирилла Курбатова Геннадий Подлесный: США и ВСУ поставили Россию в ситуацию, когда ей придется ставить все деньги на зеро на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, запад, украина, вооруженные силы украины, сво
Новости, Россия, Запад, Украина, Вооруженные силы Украины, СВО

Россиян удивляет, почему страна терпит выходки Украины и Запада - военный политолог

05:40 30.06.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный в интервью изданию Украина.ру рассказал о настроениях россиян во время спецоперации
"Как руководитель Центра прикладной социологии и политологии я постоянно отслеживаю комментарии в интернете. <...> Люди не понимают, почему Россия не дает Украине и Западу адекватный ответ на его политику. Проблема не в желудке, а в голове. Русский народ может ходить голодным и в лаптях, но за Родину он готов постоять. И на СВО солдаты идут не для того, чтобы затрофеить американскую тушенку и украсть унитазы", - сказал Подлесный.
По его словам, Запад пытается раскачать в стране ситуацию за счет патриотических чувств, нанося удары по Белгороду и по Севастополю.
Подробнее об украинском конфликте — в материале Кирилла Курбатова Геннадий Подлесный: США и ВСУ поставили Россию в ситуацию, когда ей придется ставить все деньги на зеро на сайте Украина.ру.
 
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05:40Россиян удивляет, почему страна терпит выходки Украины и Запада - военный политолог
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