https://ukraina.ru/20240630/1055955278.html

Западная Украина за минувшую неделю: "Дебалогизация" Закарпатья и польская экспансия во Львовской области

Западная Украина за минувшую неделю: "Дебалогизация" Закарпатья и польская экспансия во Львовской области - 30.06.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: "Дебалогизация" Закарпатья и польская экспансия во Львовской области

Объявление подозрения мэру Мукачево Андрею Балоге и председателю Мукачевского районного совета Михаилу Ланьо – существенная победа Киева, ведь других серьезных игроков на Закарпатье давно не осталось.

2024-06-30T09:25

2024-06-30T09:25

2024-06-30T09:25

эксклюзив

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мукачево

польша

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партия регионов

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Киевские власти нанесли двойной удар по МукачевоВо вторник, 25 июня, стало известно о задержании мэра Мукачево Андрея Балоги и председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланьо, бывшего депутата Верховной Рады Украины от Партии регионов, известного в криминальных кругах по прозвищу "Блюк". Их подозревают в коррупционной схеме продаж местного стадиона, в результате которой община потеряла почти 75 миллионов гривен.По данным следствия, мэр города обеспечил принятие решения о продаже коммунального земельного участка частному обществу, находящемуся под фактическим контролем главы райсовета. Андрей Балога договорился продать территорию стадиона "Авангард" в Мукачево компании Михаила Ланьо – фирме "Универсал-М". По информации Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), участок был продан по цене, в девять раз меньшей его реальной стоимости."Основанием для этого стала экспертная денежная оценка с заниженной стоимостью участка, за которую владельцам компании-оценщика дали взятку. В результате таких сделок землю с рыночной стоимостью 84,6 млн грн продали всего за 9,6 млн грн. Несмотря на столь мизерную цену, городской голова личным решением еще и предоставил обществу рассрочку платежа на 6 месяцев", – сообщили в пресс-службе НАБУ. Ущерб территориальной громаде составляет 74,9 миллиона гривен.Среди подозреваемых – городской голова Мукачево, председатель Мукачевского районного совета, бывший начальник отдела коммунальной собственности и земельных отношений Мукачевского городского совета, два владельца компании-оценщика и эксперт, осуществлявший оценку земельного участка. Действующие и бывшие чиновники задержаны, им грозит до шести лет лишения свободы, сообщили правоохранители.В Мукачевском горсовете подтвердили информацию о задержании Андрея Балоги, отметив, что уверены в законности своих действий, и готовы доказать свою правоту в суде."В рамках уголовного дела по выкупу земельного участка компанией "Универсал-М" прошли очередные процессуальные действия, совершаемые органами следствия. С самого начала расследования руководство и все структурные подразделения городского совета были открыты для сотрудничества с правоохранительными органами и всячески способствовали следствию, для обеспечения объективного выяснения всех обстоятельств этого дела, согласно "букве" закона", – сообщили в горсовете.Уже 26 июня Высший антикоррупционный суд избрал Андрею Балоге меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев. Отмечалось, что Балога может внести залог в 30 миллионов гривен. Защита мэра внесла деньги в тот же день, и уже 27 июня Андрей Балога вышел на свободу.Теперь мэр Мукачево обязан прибывать по каждому требованию правоохранителей, не отлучаться из города без разрешения, сообщать об изменении места своего проживания и места работы, воздерживаться от общения с рядом лиц, сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет. При этом неизвестно, действительно ли на Андрея Балогу надели такой браслет, ведь подобных устройств на Украине постоянно не хватает.Судя по всему, на днях выйдет на свободу и председатель Мукачевского райсовета Михаил Ланьо, которому 27 июня тоже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев – с альтернативой внесения залога в 30 миллионов гривен. Однако не исключено, что Ланьо сразу же будет задержан по подозрению в другом преступлении.Как сообщили 28 июня в СБУ, "в результате комплексных мероприятий в Мукачево был задержан руководитель силового блока банды, который координировал бывший народный депутат от Партии регионов, возглавляющий сейчас один из районных советов области". Единственный председатель районного совета в Закарпатской области, отвечающий такой характеристике, – Михаил Ланьо.По материалам дела, преступники специализировались на насилии и давлении на политических оппонентов экс-регионала. В частности, 42-летний уголовный авторитет Мирослав Чопей организовал умышленное повреждение имущества путём взрыва. Речь идет о событиях января 2023 года, когда в Мукачево бросили гранату во двор депутата Закарпатского облсовета от фракции "Батькивщина" Георгия Горвата. "Организованная преступная группировка, которая терроризировала и пыталась держать в страхе жителей Закарпатья, была обезврежена", – похвастались в СБУ.Следует отметить, что противостояние между семьей Балог (старейшиной которой является депутат Верховной Рады Виктор Балога, отец Андрея Балоги) и группой Михаила Ланьо за контроль над Закарпатьем (прежде всего – над потоками контрабанды) продолжается не первое десятилетие. Во времена Виктора Ющенко на коне был Балога, возглавлявший Секретариат президента Украины. Во время правления Виктора Януковича усилился Ланьо, попавший в тогдашнюю партию власти.Ярким примером их борьбы стала перестрелка, произошедшая на Закарпатье в 2015 году между боевиками Ланьо и бойцами "Правого сектора"*, которых тогда финансировал Балога. Сначала "правосеки" попытались взять штурмом имение Ланьо, а получив отпор – прорывались с боем через блокпост милиции. Хотя они расстреляли два автомобиля правоохранителей, никакой ответственности за это не понесли.Однако многолетнее противостояние мукачевских "Монтекки и капулетти" ослабило обе стороны. И уже в 2022 году ситуация кардинально изменилась: стороны договорились о совместном контроле над родным для обеих групп Мукачево. Главой Мукачевского районного совета избрали Михаила Ланьо, ныне представителя партии "Батькивщина". Андрей Балога со своей партией "Команда Андрея Балоги" (до этого называлась "Единый центр", и её возглавлял Виктор Балога) руководит городом как мэр. Кузен Виктора Балоги, Василий Петёвка, является одним из лидеров партии "Родное Закарпатье", представленной в обоих советах.Похоже, что история с продажей стадиона в Мукачево стала неким "скреплением отношений" между двумя кланами. Однако действия стражей порядка привели к фактическому отстранению обеих союзнических группировок от финансовых потоков и власти. В перспективе это может вызвать серьезное ослабление и семьи Балог, и бригады Ланьо. В выигрыше будет Киев, ведь других серьезных игроков в Закарпатье давно не осталось.Польша усиливает экспансию на Львовскую областьВ четверг, 27 июня, Львовская областная военная администрация (ОВА), Львовский областной совет и Европейский Центр Солидарности (Польша) подписали меморандум о создании Центра свободы и демократии. Центр расположится во Львове и будет работать на углубление украино-польского сотрудничества. Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий."Извращая исторические факты и манипулируя прошлым, враг пытается поколебать крепкую дружбу между Украиной и Польшей. Чтобы его нарративы не имели шансов, наши государства должны быть объединены в информационной и культурной политике. Эту миссию во Львовской области готов взять на себя Центр свободы и демократии", – написал губернатор в своем телеграмм-канале.Центр будет обустроен во Львове, его задача – углубить польско-украинское сотрудничество и ускорить процесс евроинтеграции Украины. Также он должен стать хабом поддержки общих культурных проектов Украины и Польши. Стратегическим партнером Центра станет Европейский Центр Солидарности в Гданьске – одно из ключевых пропагандистских учреждений Польши, целью которого, в частности, является экспорт демократии.А накануне, 26 июня, во Львове состоялось мероприятие "Пограничные – наш общий дом", посвященное завершению Программы "Польша – Украина 2014-2020". В нём приняли участие руководство Львовской ОВ во главе с Максимом Козицким, а также Чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Ярослав Гузы, генеральный консул Польши во Львове Элиза Дзвонкевич, директор Центра европейских проектов Лешек Буллер и представители совместного технического секретариата Программы во Львове.Директор департамента международного сотрудничества Львовской ОВА Ирина Бутинец отметила, что по Программе "Польша-Украина 2014-2020" во Львовской области реализовали 54 проекта общей сметной стоимостью около 50 миллионов евро, что делает Львовскую область крупнейшим бенефициаром Программы среди всех регионов Украины. В частности, 39 проектов стоимостью почти 24 миллионов евро было реализовано по приоритету "Наследие", причем в подавляющем большинстве речь шла о реставрации зданий, принадлежавших когда-то Римско-католической церкви.Собственно, Центр продвижения польской культуры, где произошло событие – это помещение бывшей римско-католической семинарии, которое также отремонтировали за средства Программы "Польша – Украина 2014-2020". "Насколько приятно заходить в восстановленное помещение, помню, каким оно было до реставрации. То, что вы сделали во время ковида и во время войны, поражает и убеждает, что если люди хотят сделать, то обстоятельства не имеют значения. Спасибо Польше за помощь, которую вы оказываете во время войны. Этот проект о прошлом, но я убежден, что он и о будущем", – отметил Максим Козицкий.При этом Польша не ограничивается культурной и идеологической экспансией. В новом программном периоде Программы Interreg NEXT "Польша-Украина 2021-2027" на территории Львовской области реализуют 16 проектов по приоритету "Окружающая среда" (более 15 миллионов евро, 45% грантовых средств из предусмотренных на всю Украину), и 7 проектов по приоритету "Здравоохранение" (6 миллионов евро).Кроме того, в рамках этой же программы уже заключен грантовый контракт на реализацию крупного инфраструктурного проекта "Развитие паллиативной и гериатрической помощи, а также повышение качества медицинских услуг для онкобольных в больницах Львова и Тернополя". Общая грантовая поддержка составит 3,42 миллиона евро, из которых Второе территориальное медицинское объединение Львова получит 1,8 миллиона.Поддержка медицинских учреждений Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей (территории которых до 1939 года находились в составе Польши) в последние годы является приоритетом для Варшавы. По этому поводу во Львов приезжали бывший польский премьер Матеуш Моравецкий и министр охраны в его правительстве Адам Недзельский.При этом во все три области для обмена опытом регулярно приезжают бригады польских врачей. Однако в действительности речь идет не о передаче европейских протоколов галицким врачам, а о том, чтобы поляки получили опыт лечения раненых военных.О том, что происходит на границе Польши и Белоруссии - в статье "Польша усиливает границу с Белоруссией жандармерией"* Организация, деятельность которой признана террористической и экстремистской, запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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эксклюзив, украина, мукачево, польша, виктор балога, виктор ющенко, виктор янукович, верховная рада, партия регионов, набу