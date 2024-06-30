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"Израсходуют резервы и уйдут в глухую оборону": военный эксперт рассказал, как ВСУ вернутся в прошлое

"Израсходуют резервы и уйдут в глухую оборону": военный эксперт рассказал, как ВСУ вернутся в прошлое - 30.06.2024 Украина.ру

"Израсходуют резервы и уйдут в глухую оборону": военный эксперт рассказал, как ВСУ вернутся в прошлое

ВСУ получают все более старое вооружение и слишком быстро используют свои резервы, поэтому вскоре растратят их, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-06-30T05:10

2024-06-30T05:10

2024-06-30T05:10

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алексей анпилогов

вооруженные силы украины

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Стратегическая инициатива на стороне ВС РФ, несмотря на то, что ВСУ "давят" позиции российских военных в Харьковской области, пытаясь отбросить их к государственной границе, отметил он.О том, как наступает российская армия, а ВСУ не берегут свои резервы – в интервью Кирилла Курбатова Алексей Анпилогов: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов на сайте Украина.ру.

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новости, россия, харьковская область, алексей анпилогов, вооруженные силы украины