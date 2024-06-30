"Израсходуют резервы и уйдут в глухую оборону": военный эксперт рассказал, как ВСУ вернутся в прошлое - 30.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240630/1055942741.html
"Израсходуют резервы и уйдут в глухую оборону": военный эксперт рассказал, как ВСУ вернутся в прошлое
"Израсходуют резервы и уйдут в глухую оборону": военный эксперт рассказал, как ВСУ вернутся в прошлое - 30.06.2024 Украина.ру
"Израсходуют резервы и уйдут в глухую оборону": военный эксперт рассказал, как ВСУ вернутся в прошлое
ВСУ получают все более старое вооружение и слишком быстро используют свои резервы, поэтому вскоре растратят их, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-06-30T05:10
2024-06-30T05:10
новости
россия
харьковская область
алексей анпилогов
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0b/1055595998_0:49:1181:713_1920x0_80_0_0_4ec5930601439c5654343b1c23e52f63.png
Стратегическая инициатива на стороне ВС РФ, несмотря на то, что ВСУ "давят" позиции российских военных в Харьковской области, пытаясь отбросить их к государственной границе, отметил он.О том, как наступает российская армия, а ВСУ не берегут свои резервы – в интервью Кирилла Курбатова Алексей Анпилогов: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов на сайте Украина.ру.
россия
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0b/1055595998_83:0:1099:762_1920x0_80_0_0_c72df1ea3a451eb1427feaa4dcd68b1a.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, харьковская область, алексей анпилогов, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Харьковская область, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины

"Израсходуют резервы и уйдут в глухую оборону": военный эксперт рассказал, как ВСУ вернутся в прошлое

05:10 30.06.2024
 
Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
Читать в
ВСУ получают все более старое вооружение и слишком быстро используют свои резервы, поэтому вскоре растратят их, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Стратегическая инициатива на стороне ВС РФ, несмотря на то, что ВСУ "давят" позиции российских военных в Харьковской области, пытаясь отбросить их к государственной границе, отметил он.
"Под Часов Яром они тоже пытаются контратаковать. Все-таки идет мобилизация, и новые подразделения на ЛБС у них поступают. Но в целом стратегическая инициатива сейчас на нашей стороне. И то, как противник сейчас использует резервы, снова приведет его к ситуации 2023 года: он эти резервы израсходует и перейдет в глухую оборону", – объяснил эксперт.
О том, как наступает российская армия, а ВСУ не берегут свои резервы – в интервью Кирилла Курбатова Алексей Анпилогов: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияХарьковская областьАлексей АнпилоговВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00РФ нужно сбить разведывательный беспилотник США над Черным морем - военный политолог
05:40Россиян удивляет, почему страна терпит выходки Украины и Запада - военный политолог
05:29"Нам предстоит долгая борьба": эксперт о том, почему преимущество на стороне ВС РФ
05:20Судьба Зеленского будет печальна — Мухин
05:18"Одного бойца может атаковать сразу десяток беспилотников": Анпилогов о проблеме FPV-дронов
05:10"Израсходуют резервы и уйдут в глухую оборону": военный эксперт рассказал, как ВСУ вернутся в прошлое
05:00Москву вынуждают пересмотреть ядерную доктрину — Мухин
04:43Волынец рассказал об истерике Запада из-за договора между РФ и КНДР
04:20Мухин объяснил, что Россия получает от сотрудничества с Вьетнамом
04:15"Уже виднеется донышко": военный эксперт о том, как оскудели поставки оружия для ВСУ
04:00Запад попытается выдавить Россию из Совбеза — Мухин
03:40Попытки ВСУ наступать обернутся провалом - Волынец
03:20"Фактически заключили договор с Китаем": Мухин рассказал о маневре российской дипломатии
03:00"Гуманитарная миссия": Мухин о заключении договора между РФ и КНДР
18:30Обмен священников, Белоруссия усилила ПВО на юге. Итоги 29 июня на Украине
17:58"Позорный пакт": Орбан раскритиковал новое руководство ЕС
17:27Зеленский лично принял вернувшегося на Украину осужденного в РФ за диверсию в Крыму
17:09Генерал-лейтенант СВР РФ в отставке Леонид Решетников о том, чего наша разведка не знала про Украину
16:48СМИ узнали о незавидной судьбе украинского премьер-министра, которого собираются уволить
16:16Пара священников УПЦ вернулась в Россию - Москалькова
Лента новостейМолния