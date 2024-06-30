Мухин объяснил, что Россия получает от сотрудничества с Вьетнамом - 30.06.2024 Украина.ру
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Мухин объяснил, что Россия получает от сотрудничества с Вьетнамом
Мухин объяснил, что Россия получает от сотрудничества с Вьетнамом - 30.06.2024 Украина.ру
Мухин объяснил, что Россия получает от сотрудничества с Вьетнамом
Директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру назвал Вьетнам – одним из самых динамично развивающихся азиатских государств
2024-06-30T04:20
2024-06-30T04:20
новости
вьетнам
россия
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алексей мухин
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"Там проживает 100 миллионов человек, потребности экономики там очень серьезные. А у нас из-за отказа европейских стран от российских энергоносителей образовалось много сырья, которое мы можем продавать по всему миру. Вьетнам – один из наших покупателей. В частности, Ханой заинтересован в сотрудничестве по линии "РусГидро". Эта компания уже изучает нам различные инвестиционные проекты. Для Российского фонда прямых инвестиций во Вьетнаме тоже не паханное поле для работы. То же самое касается "Росатома". То есть все капитаны российского бизнеса уже имеют серьезные проекты на территории Вьетнама", - сказал Мухин.По его словам, сотрудничая с Вьетнамом, Россия получает территории развития и надежного партнера, который игнорирует требования США не общаться с РФ.Подробнее об отношениях РФ с Вьетнамом — в материале Александра Порунова и Кирилла Курбатова Алексей Мухин: Россия, КНДР и Китай нанесли США такой удар, о котором они даже не догадываются на сайте Украина.ру.
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новости, вьетнам, россия, сша, алексей мухин, росатом
Новости, Вьетнам, Россия, США, Алексей Мухин, Росатом

Мухин объяснил, что Россия получает от сотрудничества с Вьетнамом

04:20 30.06.2024
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Хошимин
Города мира. Хошимин - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
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Директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру назвал Вьетнам – одним из самых динамично развивающихся азиатских государств
"Там проживает 100 миллионов человек, потребности экономики там очень серьезные. А у нас из-за отказа европейских стран от российских энергоносителей образовалось много сырья, которое мы можем продавать по всему миру. Вьетнам – один из наших покупателей. В частности, Ханой заинтересован в сотрудничестве по линии "РусГидро". Эта компания уже изучает нам различные инвестиционные проекты. Для Российского фонда прямых инвестиций во Вьетнаме тоже не паханное поле для работы. То же самое касается "Росатома". То есть все капитаны российского бизнеса уже имеют серьезные проекты на территории Вьетнама", - сказал Мухин.
По его словам, сотрудничая с Вьетнамом, Россия получает территории развития и надежного партнера, который игнорирует требования США не общаться с РФ.
Подробнее об отношениях РФ с Вьетнамом — в материале Александра Порунова и Кирилла Курбатова Алексей Мухин: Россия, КНДР и Китай нанесли США такой удар, о котором они даже не догадываются на сайте Украина.ру.
 
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