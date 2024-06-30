Попытки ВСУ наступать обернутся провалом - Волынец - 30.06.2024 Украина.ру
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Попытки ВСУ наступать обернутся провалом - Волынец
Попытки ВСУ наступать обернутся провалом - Волынец - 30.06.2024 Украина.ру
Попытки ВСУ наступать обернутся провалом - Волынец
Российский журналист и публицист, писатель, автор исторического исследования "Деревянные пушки Китая. Россия и Китай между союзом и конфликтом" Алексей Волынец в интервью изданию Украина.ру рассказал о возможных попытках ВСУ наступать на фронте
2024-06-30T03:40
2024-06-30T03:40
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михаил волынец
владимир путин
вооруженные силы украины
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"Из того, что вижу я, у ВСУ есть технические и человеческие резервы для попыток нового контрнаступа. Но эти попытки будут примерно такими же, как в 2023 году", - сказал он.Предыдущее контрнаступление ВСУ завершилось абсолютным провалом. Как констатировал в начале года президент РФ Владимир Путин, инициатива в зоне спецоперации полностью находится у российских военнослужащих. По его словам, если так будет продолжаться, то встанет вопрос о государственности Украины.Подробнее о возможном контрнаступлении ВСУ — в материале Дениса Рудометова Алексей Волынец: Если военные из КНДР появятся в Донбассе, мы увидим много любопытной истерики на Западе на сайте Украина.ру.
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новости, китай, россия, украина, михаил волынец, владимир путин, вооруженные силы украины
Новости, Китай, Россия, Украина, Михаил Волынец, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

Попытки ВСУ наступать обернутся провалом - Волынец

03:40 30.06.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащий ВСУ
военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Российский журналист и публицист, писатель, автор исторического исследования "Деревянные пушки Китая. Россия и Китай между союзом и конфликтом" Алексей Волынец в интервью изданию Украина.ру рассказал о возможных попытках ВСУ наступать на фронте
"Из того, что вижу я, у ВСУ есть технические и человеческие резервы для попыток нового контрнаступа. Но эти попытки будут примерно такими же, как в 2023 году", - сказал он.
Предыдущее контрнаступление ВСУ завершилось абсолютным провалом. Как констатировал в начале года президент РФ Владимир Путин, инициатива в зоне спецоперации полностью находится у российских военнослужащих. По его словам, если так будет продолжаться, то встанет вопрос о государственности Украины.
Подробнее о возможном контрнаступлении ВСУ — в материале Дениса Рудометова Алексей Волынец: Если военные из КНДР появятся в Донбассе, мы увидим много любопытной истерики на Западе на сайте Украина.ру.
 
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