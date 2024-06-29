https://ukraina.ru/20240629/1055954840.html

Обмен священников, Белоруссия усилила ПВО на юге. Итоги 29 июня на Украине

Обмен священников, Белоруссия усилила ПВО на юге. Итоги 29 июня на Украине - 29.06.2024 Украина.ру

Обмен священников, Белоруссия усилила ПВО на юге. Итоги 29 июня на Украине

Омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала о прошедшем обмене гражданскими лицами между Россией и Украиной. Белоруссия развернула дополнительные средства ПВО на границе с Украиной

2024-06-29T18:30

2024-06-29T18:30

2024-06-29T18:30

эксклюзив

хроники

белоруссия

упц

обмен пленными

обмен

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Днём 29 июня уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сообщила о прошедшем между Россией и Украиной."Приветствую взаимное возвращение гражданских лиц между Россией и Украиной, которое стало возможным только благодаря огромной работе российской стороны. На этой неделе освобождён и возвращён в Россию из украинского заключения митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которого принял Святейший Патриарх Московский и Всея Руси", - написала Москалькова у себя в телеграм-канале.Она напомнила, что ранее обращалась в отношении митрополита к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу."Также возвращены в Россию священники Украинской православной церкви Московского патриархата Николай Закроец и Александр Лунегов. Надеюсь, что эти важные гуманитарные процессы будут развиваться. Продолжаем по этому поводу диалог с украинским омбудсменом", - отметила российский уполномоченный по правам человека.В этот же день Владимир Зеленский у себя в телеграм-канале опубликовал видео встречи с лидером "Меджлиса"* (запрещённая в РФ организация — Ред.) Нариманом Джелялом."Сегодня встретился с Нариманом Джелялом, которого удалось вернуть его в плену", - подписал Зеленский видео и рассказал об истории Джеляла, не упомянув, что последнего обвинили в диверсии на газопроводе.Днём ранее он рассказал о прошедшем обмене."Удалось вернуть из российского плена ещё десятерых наших людей. Несмотря на все трудности. Нариман Джелял <...>, Елена Пех и Валерий Матющенко <...>, Богдан Гелета и Иван Левицкий — священники Украинской греко-католической церкви", - перечислял Зеленский возвращённых.Также он заявил, что на Украину вернулись ранее задержанные в Белоруссии Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова."Благодарю каждого и каждую, кто помогал! Благодарю нашу команду, которая занимается освобождением пленных. Хочу отметить также усилия Ватикана ради того, чтобы вернуть домой этих людей", - отметил Зеленский.Накануне — 27 июня — народный депутат Украины Артём Дмитрук у себя в телеграм-канале опубликовал список священников Украинской православной церкви, которых власти страны преследуют."В наше время, когда свобода слова и право на свободу вероисповедания декларируются основными правами человека, многие архиереи, священнослужители и верующие Украинской православной церкви продолжают подвергаться необоснованным преследованиям. Против них возбуждаются сфабрикованные уголовные дела - и только за их преданность своей Церкви и Вере. Ниже представлен список тех, кто сегодня претерпевает гонения за свою принадлежность к УПЦ: наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел; митрополит Запорожский Лука; наместник Святогорской Лавры митрополит Арсений; митрополит Сумской Евлогий; митрополит Черкасский Феодосий; митрополит Банченский Лонгин; митрополит Васильковский Иосаф; епископ Ивано-Франковский Никита; протоиерей Сергий Чертилин; протоиерей Димитрий Сидор, настоятель Крестовоздвиженского кафедрального собора в Ужгороде; протоиерей Николай Данилевич, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ; архимандрит Венедикт Хромей, священник Хустской епархии УПЦ", - писал Дмитрук.Он также указал, что 13 иерархов были незаконно лишены гражданства Украины, а ещё против нескольких были введены персональные санкции. Среди преследуемых властью он также вспомнил журналистов "Союза православных журналистов" Валерия Ступницкого, Андрея Овчаренко и Владимира Бобечко."Этот список, к сожалению, не является полным. Почти каждый день в новостях появляются сообщения о новых приговорах и задержаниях украинских верующих и священников. Далеко не всегда удается привлечь внимание к этим случаям. Тем не менее, нужно продолжать помнить и молиться за всех тех, кто сегодня страдает за свою веру и каноническую Украинскую православную церковь!" - подытожил Дмитрук.На Украине тем временем продолжают преследовать священников каноничной Украинской православной церкви.Белоруссия готовитсяНа южной границе Белоруссии размещены дополнительные средства ПВО, заявил начальник зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооружённых сил Белоруссии полковник Андрей Северинчик."В последнее время мы фиксируем резкое увеличение количества полетов беспилотных летательных аппаратов, ведущих разведку в приграничных районах территории Республики Беларусь. Обстановка в воздушном пространстве напряженная. Отмечается постоянное нарушение государственной границы в воздушном пространстве нашего государства. В связи с выполняемой задачей мы не всегда можем открыто рассказать о всех фактах нарушения, но при этом могу уверить, что ни одно нарушение не остается без воздействия. Необходимо учитывать, что подразделения Вооружённых сил Украины, находящиеся на приграничной территории, обеспечены не только разведывательными беспилотными летательными аппаратами, но и аппаратами с возможностью нанесения поражения в глубину Республики Беларусь. Несмотря на то, что украинские формирования испытывают проблемы со средствами противовоздушной обороны на других направлениях, отмечено скопление сил ПВО в Житомирской области", - отметил Северинчик.По его словам, в данных условиях ВВС и войска ПВО Белоруссии адекватно реагируют реагируют на складывающую обстановку вокруг республики."Осуществляется ведение радиолокационной разведки силами радиотехнических войск в тесном взаимодействии с подразделениями радиоэлектронной борьбы, которые на сегодняшний день являются одним из эффективнейших по борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Также наращена система постов визуального наблюдения с одной целью – обеспечение информацией огневых подразделений зенитных ракетных войск и войск ПВО оперативных командований, стоящих на боевом дежурстве. С этой целью дополнительно выведены силы и средства ПВО в назначенные районы для прикрытия южных рубежей, а также критически важных объектов Республики Беларусь", - рассказал Северинчик.Он также отметил, что в круглосуточном режиме осуществляются полеты дежурных экипажей авиации для патрулирования государственной границы и ведения разведки, а также реагирования на всевозможные внезапно возникающие задачи. Действия в обеспечении безопасности в воздушном пространстве осуществляются в тесном взаимодействии с подразделениями Госпогранкомитета Белоруссии."Хотелось предупредить и остудить горячие головы тех, кто пытается вовлечь нашу страну в вооруженный конфликт. Мы готовы решительно применить все имеющиеся силы и средства для защиты своей территории, населения Республики Беларусь от возможных провокаций в воздушном пространстве", - подытожил полковник.Ранее белорусские пограничники сообщили о сбитом украинском дроне над белорусской территории, а также о найденном на приграничной территории схроне. Кроме того, как сообщили Госпогранкомитете Белоруссии, Украина стянула к границе войска, в том числе и подразделения РДК* (запрещённая в РФ организация — Ред.).О том, как Россия отразит контрнаступление ВСУ, а потом накроет американцев в Одессе и возьмет Херсон — в интервью Кирилла Курбатова с военным экспертом Института стран СНГ Владимиром Евсеевым

https://ukraina.ru/20240629/1055951128.html

https://ukraina.ru/20240629/1055946592.html

https://ukraina.ru/20240628/1055943519.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, белоруссия, упц, обмен пленными, обмен