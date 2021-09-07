Депутаты Верховной Рады в среду рассмотрят проект постановления об обращении к международному сообществу с просьбой не признавать выборы в Госдуму Российской Федерации. Об этом во вторник, 7 сентября сообщил автор проекта, депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале

«С 17 по 19 сентября состоятся выборы в Госдуму. Они абсолютно нелегитимны, потому что пройдут в оккупированном Крыму и Севастополе. Также Россия активно привлекает к участию в выборах жителей оккупированной части Донбасса, которые получили российские паспорта. Это прямое нарушение международного права», — заявил он.

По словам Гончаренко, Рада будет отстаивать права украинцев, живущих в Крыму, и обратится в Совбез и Генасамблею ООН, ОБСЕ, НАТО, ЕС, Европарламент, к парламентам и правительствам государств-членов ООН о непризнании выборов в Госдуму РФ и ее дальнейших решений.

МИД РФ: Лишение украинского гражданства за российский паспорт безответственно и направлено на раскол в обществе © РИА Новости, Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк Владимир Путин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что выдача российских паспортов жителям ЛДНР не противоречит международному праву, так как любое государство само решает, кто может быть его гражданином, также соответствующие конвенции гласят, что любой человек вправе выбрать себе гражданство.