«С 17 по 19 сентября состоятся выборы в Госдуму. Они абсолютно нелегитимны, потому что пройдут в оккупированном Крыму и Севастополе. Также Россия активно привлекает к участию в выборах жителей оккупированной части Донбасса, которые получили российские паспорта. Это прямое нарушение международного права», — заявил он.
По словам Гончаренко, Рада будет отстаивать права украинцев, живущих в Крыму, и обратится в Совбез и Генасамблею ООН, ОБСЕ, НАТО, ЕС, Европарламент, к парламентам и правительствам государств-членов ООН о непризнании выборов в Госдуму РФ и ее дальнейших решений.
Крым вошел в состав РФ в 2014 году в результате референдума по решению подавляющего большинства жителей полуострова. После этого вопрос о территориальной принадлежности региона закрыт навсегда, подчеркнул российский президент Владимир Путин.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что выдача российских паспортов жителям ЛДНР не противоречит международному праву, так как любое государство само решает, кто может быть его гражданином, также соответствующие конвенции гласят, что любой человек вправе выбрать себе гражданство.