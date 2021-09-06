Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 сентября в ходе встречи с преподавательским составом Санкт-Петербурга заявил, что дискриминация русского языка на Украине достигла масштабов бедствия, передает РИА Новости

Лавров научил бороться с негативными эмоциями © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Министр напомнил, что в конституции Украины прямо прописаны гарантии русского языка и в целом гарантии русского, русскоязычного и других национальных меньшинств.

Несмотря на это, в стране несколько лет назад был принят закон об украинском языке как государственном языке, где сказано, что с сентября 2020 года позволяется преподавать языки национальных меньшинств только в начальной школе, в дальнейшем — лишь на украинском.

С середины января 2021 года на Украине начала действовать 30-я статья закона о государственном языке, которая предполагает обязательный переход работников магазинов, кафе, парикмахерских, спортзалов и других заведений сферы услуг к обслуживанию посетителей только на украинском языке. Сам закон о госязыке вступил в силу на Украине в июле 2019 года.