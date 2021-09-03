Посол сказала, что Ангела Меркель специально прибыла с визитом в Киев не 23, а 22 августа, чтобы у Владимира Зеленского было больше времени для беседы с ней.
«Она действительно решила, что лучше быть [в Киеве] за день до того. [Чтобы] показать, что она все же об этом знает, она послала своего министра иностранных дел, который, к сожалению, из-за Афганистана не смог приехать», — пояснила Фельдгузен.
Немецкий дипломат напомнила, что Меркель и Зеленский посвятили переговорам около часа, и еще полтора часа они общались вместе с делегациями стран за обедом.
Во время визита в Киев Ангела Меркель подтвердила, что Германия выступает за новые санкции против РФ, «если она попытается использовать «Северный поток — 2» как оружие».