Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассчитывала направить на саммит «Крымская платформа» в Киеве премьер-министра страны Хайко Мааса, однако он не смог прилететь из-за ситуации в Афганистане. Об этом заявила 3 сентября в интервью ТСН посол Германии на Украине Анка Фельдгузен

«Прохладная встреча»: что СМИ Европы написали о визите Меркель в Киев © пресс-служба президента Украины Ангела Меркель специально прибыла с визитом в Киев не 23, а 22 августа, чтобы у Владимира Зеленского было больше времени для беседы с ней.

«Она действительно решила, что лучше быть [в Киеве] за день до того. [Чтобы] показать, что она все же об этом знает, она послала своего министра иностранных дел, который, к сожалению, из-за Афганистана не смог приехать», — пояснила Фельдгузен.

Немецкий дипломат напомнила, что Меркель и Зеленский посвятили переговорам около часа, и еще полтора часа они общались вместе с делегациями стран за обедом.

Во время визита в Киев Ангела Меркель подтвердила, что Германия выступает за новые санкции против РФ, «если она попытается использовать «Северный поток — 2» как оружие».