По словам Макогона, Украина и Польша рассматривают еще несколько вариантов совместного использования ГТС обеих стран.
Один из вариантов помощи в загрузке ГТС Украины — Польша будет закупать сжиженный газ на своем СПГ-терминале в Свиноуйсьце, отправлять его в украинские подземные хранилища газа, а оттуда Украина сможет поставлять его Европе.
«Польша еще строит так называемую Балтийскую трубу, соединяющую Польшу с добывающими площадями в Северном море. Кроме того, уже построен интерконнектор с Балтийскими странами и можно получать газ с СПГ-терминала в Клайпеде, и также построен интерконнектор со Словакией. Поэтому очень большое количество различных вариантов сотрудничества между нашими странами», — заявил Макогон.
При этом между Польшей и Украиной уже действуют газопроводы, которые позволяют обмениваться газом объемом до 7 млрд кубометров в год, и пока этого достаточно, добавил глава ГТС Украины.
Макогон отметил, что пока технические проблемы не позволяют Польше поставлять значительные объемы газа Украине, потребуется реконструкция и строительство еще одного газопровода.