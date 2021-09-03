Украина совместно с Польшей могут помешать монополии Газпрома на поставки голубого топлива в Европу. Об этом сказал гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в эфире «Радио НВ» 2 сентября

«Газпром» планирует сократить закачку газа в ПХГ Украины © РИА Новости, Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Один из вариантов помощи в загрузке ГТС Украины — Польша будет закупать сжиженный газ на своем СПГ-терминале в Свиноуйсьце, отправлять его в украинские подземные хранилища газа, а оттуда Украина сможет поставлять его Европе.

«Польша еще строит так называемую Балтийскую трубу, соединяющую Польшу с добывающими площадями в Северном море. Кроме того, уже построен интерконнектор с Балтийскими странами и можно получать газ с СПГ-терминала в Клайпеде, и также построен интерконнектор со Словакией. Поэтому очень большое количество различных вариантов сотрудничества между нашими странами», — заявил Макогон.

При этом между Польшей и Украиной уже действуют газопроводы, которые позволяют обмениваться газом объемом до 7 млрд кубометров в год, и пока этого достаточно, добавил глава ГТС Украины.

Макогон отметил, что пока технические проблемы не позволяют Польше поставлять значительные объемы газа Украине, потребуется реконструкция и строительство еще одного газопровода.