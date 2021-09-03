В частности, Зеленский ответил на вопрос, не боится ли он, убив «дракона», стать «драконом». «Что касается "убить дракона", то я — президент Украины два года. У ваших знакомых (в России — ред.) ситуация сложнее, но это — внутренний выбор вашей страны. А украинское гражданское общество настолько сильное, свободное и демократическое, что кто бы чего ни хотел, кто бы себе что ни придумал, "дракону" появиться в Украине невозможно. Крылья подрежут», — заявил он.
Кроме этого Зеленский отметил фильм «Убить дракона» режиссера Марка Захарова. Он подчеркнул, что украинцы и россияне имеют общие периоды истории и победы, но в то же время государственная политика Российской Федерации отличается от украинской государственной политики и якобы направлена на то, «чтобы что-то забрать, а не дать».
Зеленский находится с рабочим визитом в США. Он уже провел встречу с руководством Пентагона и минобороны, а также встретился с президентом Джозефом Байдену. Украинские эксперты уже крестили эти переговоры провальными.
Ранее при Зеленском были запрещены несколько оппозиционных телеканалов и интернет-изданий. Также при действующем президенте продолжается давление на политических оппонентов власти, в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвали режим Зеленского «зеленым фашизмом».