Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране невозможен авторитарный режим, поскольку существует сильное гражданское общество, которое этого не допустит. Его выступление в ходе общения с преподавателями и экспертной средой Стэнфордского университета в рамках визита в США 3 сентября обнародовал Офис президента Украины на своем сайте

Зеленский ищет деньги, чтобы отправить украинца в космос © nasa.gov

Кроме этого Зеленский отметил фильм «Убить дракона» режиссера Марка Захарова. Он подчеркнул, что украинцы и россияне имеют общие периоды истории и победы, но в то же время государственная политика Российской Федерации отличается от украинской государственной политики и якобы направлена на то, «чтобы что-то забрать, а не дать».

Зеленский находится с рабочим визитом в США. Он уже провел встречу с руководством Пентагона и минобороны, а также встретился с президентом Джозефом Байдену. Украинские эксперты уже крестили эти переговоры провальными.

Ранее при Зеленском были запрещены несколько оппозиционных телеканалов и интернет-изданий. Также при действующем президенте продолжается давление на политических оппонентов власти, в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвали режим Зеленского «зеленым фашизмом».