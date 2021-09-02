Европейские органы отказались вывести «Северный поток 2» из-под действия газовой директивы ЕС, требующей, чтобы газопроводы в Европе заполнялись из различных источников.
«Такое обращение (о доступе к СП 2) есть, оно в правительстве РФ. Ожидаем мнения наших министерств, затем будет обсуждаться в правительстве», — сказал Новак.
Он уточнил, что рассмотреть обращение «Роснефти» правительству поручил президент РФ Владимир Путин.
Ранее эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру отметил, что одной из главных проблем при вводе в эксплуатацию «Северного потока 2» являются требования так называемого третьего энергопакета, под юрисдикцию которого подпадает трубопровод.
Одно из них запрещает поставщикам газа владеть трубопроводами и обязывает передавать контроль над трубой независимым компаниям. Другое разрешает одному поставщику заполнять не более 50% трубопровода.
Причем действие законов ЕС распространяется только на финальную часть газопровода, последние 12 миль, расположенные в территориальных водах Германии.
Юшков отметил, что для того, чтобы обойти первое требование, «Газпром» мог бы передать управление последними 12 милями трубы сторонней компании, причем стоило бы это смехотворную сумму.
Для того, чтобы обойти второе требование — о заполнении трубы газом от различных поставщиков — «Газпром» может осуществлять продажу своего газа европейским контрагентам на границе 12-мильной зоны, отметил Юшков.
Тогда на подконтрольной ФРГ территории труба была бы заполнена газом различных собственников, что снимало бы претензии европейского законодательства к «Северному потоку 2», рассказал эксперт.