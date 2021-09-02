Компания «Роснефть» попросила правительство РФ позволить ей поставлять газ в ЕС по «Северному потоку 2», сказал вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит РИА Новости 2 сентября

Европейские органы отказались вывести «Северный поток 2» из-под действия газовой директивы ЕС, требующей, чтобы газопроводы в Европе заполнялись из различных источников.

«Такое обращение (о доступе к СП 2) есть, оно в правительстве РФ. Ожидаем мнения наших министерств, затем будет обсуждаться в правительстве», — сказал Новак.

Он уточнил, что рассмотреть обращение «Роснефти» правительству поручил президент РФ Владимир Путин.

Ранее эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру отметил, что одной из главных проблем при вводе в эксплуатацию «Северного потока 2» являются требования так называемого третьего энергопакета, под юрисдикцию которого подпадает трубопровод.

«Северный поток-2»: Вместо новых санкций против проекта Зеленский получил от США старого советника © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Причем действие законов ЕС распространяется только на финальную часть газопровода, последние 12 миль, расположенные в территориальных водах Германии.

Юшков отметил, что для того, чтобы обойти первое требование, «Газпром» мог бы передать управление последними 12 милями трубы сторонней компании, причем стоило бы это смехотворную сумму.

Для того, чтобы обойти второе требование — о заполнении трубы газом от различных поставщиков — «Газпром» может осуществлять продажу своего газа европейским контрагентам на границе 12-мильной зоны, отметил Юшков.

Тогда на подконтрольной ФРГ территории труба была бы заполнена газом различных собственников, что снимало бы претензии европейского законодательства к «Северному потоку 2», рассказал эксперт.