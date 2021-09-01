Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков рассказал в интервью Украина.ру о том, что ждет в ближайшее время газопровод «Северный поток 2»

- Игорь, на днях немецкое издание Frankfurter Allgtmeine Zeitung со ссылкой на собственные источники сообщило, что «Газпрому» предложили продать «Северный поток-2». Как вы можете это прокомментировать?

— Я сомневаюсь, что на самом деле кто-то предлагает «Газпрому» продать этот газопровод. Версия сама появляется исходя из того, что последняя часть газопровода подпадает под европейское регулирование.

В 2019 году Евросоюз распространил требования антимонопольного законодательства, так называемую газовую директиву, на морские газопроводы. Де-факто это были санкции против «Северного потока 2».

В ЕС посоветовали «Газпрому» продать «Северный поток-2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Вообще, применять антимонопольное законодательство к газопроводам третьих стран довольно абсурдно, потому что регулирование все равно начинается только на территории Евросоюза.

Согласно международным нормам, территория любого государства начинается за 12 миль от берега. Получается, что антимонопольное законодательство начинает работать не на всем «Северном потоке-2», а лишь в самом конце его морской части.

Поэтому, когда идет речь о том, что что-то будет регулироваться, что «Газпрому» надо будет нанять независимого оператора, чтобы он управлял участком, который находится на территории Евросоюза, всегда речь именно о том, что есть этот 12-мильный участок, к которому и применяется антимонопольное законодательство ЕС.

Что оно требует от «Газпрома»? Первый пункт, это чтобы управлением этим участком занимался не поставщик газа — то есть, не сам «Газпром».

Сделать это можно несколькими способами: либо продать этот участок, чтобы кто-то другой им владел и управлял, либо, что более логично, «Газпром» может нанять независимого оператора, который и будет управлять этим небольшим куском трубы.

Европейское законодательство не требует от «Газпрома» продажи этого участка. Оно требует, чтобы управлением им занимался не поставщик газа.

Это требование изначально придумали для того, чтобы поставщик газа не препятствовал конкуренции, хотя в случае с «Северным потоком-2» оно абсурдно: никакой конкуренции тут быть не может.

Конкуренция не может вдруг появиться на дне моря в 12 милях от берега: там даже на берегу нет никаких других газопроводов или СПГ терминалов. Тем не менее законодательство Евросоюза это требует.

Так что я думаю, что «Газпром» в итоге наймет какую-то компанию, которая будет управлять этим участком за небольшие суммы. И не надо будет его продавать. Тем более, что никто не захочет и не сможет его купить — есть юридические сложности.

- Можете рассказать об этом поподробнее? Какие именно сложности?

— Сейчас всем морским участком владеет компания Nord Stream AG 2, которая на 100% принадлежит «Газпрому». Но эта компания привлекала кредит от пяти европейских структур под залог всех 100% акций Nord Stream AG 2.

Поэтому все они находятся в залоге у пяти европейских компаний. Соответственно, вы не можете просто так продать какую-то часть газопровода. Никто не будет лишать европейскую компанию одного из ее основных активов.

Поэтому я считаю, что версия о возможной продаже «Северного потока-2» родилась от незнания отрасли и правил регулирования какими-то немецкими политиками либо немецкой прессой.

— Но проблема последнего участка не исчерпывается его управлением…

— Да, есть и другой пункт антимонопольного законодательства, который теперь применяется к «Северному потоку 2»: то, что один поставщик не может загружать более 50% мощности трубы.

Получается, что из-за того, что есть этот 12-мильный участок, где он не может загрузить больше 50% мощности, то весь газопровод, естественно, тоже не может работать на полную мощность.

«Газпром» вместе с пятью европейскими компаниями вложил почти $10 млрд в проект, чтобы получить 55 млрд кубов прокачки в год, а получает только 27,5 млрд.

Но и эту проблему можно решить, если передавать право собственности на часть газа в точке в 12 милях от берега, чтобы на территории Евросоюза по газопроводу шло ежегодно 27,5 млрд кубов газпромовского газа и такое же количество газа, принадлежащего европейским компаниям. Тогда законодательство ЕС исполняется.

- Глава ОГТСУ Макогон раскритиковал контракт Газпрома о поставках газа в Венгрию. В частности, он заявил, что «вместо прямого маршрута РФ — Украина — Венгрия, который десятилетиями бесперебойно поставлял газ в Венгрию, теперь газ будет идти по маршруту РФ — Турция — Болгария — Сербия — Венгрия, значительно дольше», и сказал, что выбросов СО2 соответственно тоже будет больше. Насколько его заявление соответствует действительности?

— Здесь видно, что он пытается «протроллить» «Газпром» тем, что российская компания раньше говорила, что строит «Северный поток» для того, чтобы сократить путь от Ямала до Германии на 1800 км по сравнению с украинским маршрутом.

Но Макогон еще утверждает, что «Газпром» якобы запишет расходы на доставку в Венгрию в стоимость газа. На самом деле это невозможно сделать, потому что в контрактах ценообразование бывает двух видов.

Либо вы ценообразование привязываете к спотовым рынкам Европы, что требует сам Евросоюз в последние годы, и из-за этого у них сейчас такие высокие цены — но тем не менее, 70% газовых контрактов в ЕС имеет спотовую привязку — либо вы привязываетесь к стоимости нефти. Это более классический вариант.

Газовое оружие России © Nord Stream 2 AG

Поэтому стоимость доставки не может быть переложена в стоимость газа, и заявление Макогона — неправда.

Но даже если сравнивать стоимость прокачки до Венгрии через Украину и через «Турецкий поток», то здесь все далеко не однозначно.

Во-первых, тарифы по прокачке газа через Украину весьма высокие, и эти деньги «Газпром» платит оператору газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) — украинской госкомпании.

А когда он качает через «Турецкий поток», то там морская часть принадлежит полностью «Газпрому», то есть, он платит своей же дочерней компании. В турецком участке «Газпрому» принадлежит 50%, половина платы за транзит к нему возвращается.

В Болгарии он платит болгарской компании, но в Сербии опять получается, что он платит сам себе, так как сербский участок принадлежит полностью «Газпрому». Сербия — не член Евросоюза, поэтому там «Газпром» может владеть газопроводами.

Так что как коммерческой компании «Газпрому» вполне выгодно поставлять газ в Венгрию по этому более длинному маршруту, поскольку он платит в основном сам себе, а за транзит через Украину он платит ОГТСУ, причем тарифы там высокие.

И совсем смешно, что Макогон указывает на то, что мол, вы могли качать через нас, это выгодно — а сама Украина у этой же Венгрии покупает российский газ как у посредника, переплачивая ей за эти посреднические услуги.

Можно сказать Макогону: ведь вы могли бы у России покупать этот же самый газ, и это бы выходило дешевле. Поэтому учить Россию экономике для Макогона не самая удачная идея.

- Можете ли вы назвать какие-то цифры о стоимости доставки газа по новым трубопроводам в сравнении с ГТСУ?

— Если основные параметры транзитного контракта «Нафтогаза» и «Газпрома» публиковались в открытых источниках, то относительно стоимости доставки по новым трубопроводам «Газпрома» такой информации нет.

Так что в принципе можно подсчитать стоимость доставки газа в Венгрию через Украину, но по «Турецкому потоку» в Венгрию вряд ли получится. По крайней мере, у меня нет данных об этом.

- А относительно выбросов СО2? Справедливы ли утверждения главы ОГТСУ о том, что новый российский трубопровод вреднее для экологии?

— Это довольно спорное заявление, поскольку «Турецкий поток» — новый газопровод с более современными и энергоэффективными компрессорными станциями, чем те, что использует украинская ГТС.

- Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с Джо Байденом первого сентября. Как официально сообщалось, украинский президент намерен обсудить российский газопровод «Северный поток-2» и обещает заключение «энергетической сделки» с США. Как вы считаете, каким будет результат встречи Зеленского и Байдена по «Северному потоку-2»?

— Думаю, что никаким. Я уверен в том, что никаких изменений для «Северного потока-2» после встречи Байдена и Зеленского не будет.

Конечно, Зеленский не мог проигнорировать этот вопрос и, чтобы сохранить хоть какую-то политическую поддержку (внутри Украины — Ред.), он должен был встретиться и с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и заявлять после встречи, что я Меркель указал, что немцы неправы.

Байдену совсем не до него. Чем станет визит Зеленского в США © РИА Новости, president.gov.ua

Но в реальности Украина тут не является субъектом международных отношений — и в плане влияния на «Северный поток- 2», и на его реализацию, и на его эксплуатацию Киев никакой роли не играет и всегда был объектом этого процесса.

Украине могли поручить озвучивать какие-то тезисы в плане критики «Северного потока-2», но реальных инструментов влияния на достройку газопровода у нее нет и не было.

Никакие «обеспокоенности», которые может высказать Зеленский на встрече с Байденом, никак не повлияют на отношение США к этому проекту.

Вашингтон уже решил, что хорошие отношения с Берлином ему гораздо важнее, чем попытки остановить достройку «Северного потока-2», и это решение не поменяет, чтобы ни говорил украинский президент своему американскому коллеге.

США не будут препятствовать достройке и вводу в эксплуатацию газопровода, но будут препятствовать его эксплуатации, всячески подталкивать своих союзников, чтобы те пытались обосновать обвинения в адрес России в том, что она якобы использует энергетику как оружие.

В договоре ФРГ и США прописано, что Германия обязывается ввести санкции против «Северного потока-2», если Россия будет либо осуществлять прямую агрессию против Украины, либо использовать энергетику в качестве оружия.

Поэтому стоит ожидать, что будут провокации в Донбассе, чтобы обосновать первый пункт, и уже постоянно идут обвинения в том, что Россия использует энергооружие.

- Заявления Макогона о поставках российского газа в Венгрию в обход Украины можно отнести к этой категории?

— Да практически все, что сейчас говорят украинские политики и чиновники по российскому газу и газопроводам, служит этой цели, подталкивая Германию к вводу санкций против «Северного потока-2».

Например, постоянно звучат заявления о том, что в Европе цены на газ высокие из-за действий России, что Москва якобы Европу таким образом шантажирует и заставляет идти на какие-то уступки — разрешить запуск «Северного потока-2» и так далее.

Но в реальности как именно «Северный поток-2» может быть использован как оружие, никто объяснить не способен. Главный и единственный аргумент Украины звучит так: Россия перестанет давать нам деньги, и это есть оружие.

Ну извините — получается, что когда Польша, Литва или Хорватия строят СПГ-терминалы для приема сжиженного природного газа не из России, они применяют энергооружие в отношении России? Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Или когда Европа согласовала «Зеленую сделку», в результате которой к 2050 году они вообще обязуются отказаться от использования ископаемого топлива, а значит, не будут покупать у России нефть, газ и уголь, это тоже энергооружие, тоже агрессивное действие? Но мы так не считаем и не требуем никого за это наказать.

И когда Украина отказалась от закупок российского газа, а значит и нам денег не дает, она, получается, использовала энергетику как оружие.

Так что все претензии Киева выглядят совершенно истеричными. Тем более, что у них есть действующий контракт между «Газпромом» и Украиной до конца 2024 года, и Украина не потеряет деньги от запуска «Северного потока-2» в 2021 году, потому что в контракте прописан принцип «качай или плати».

Как получала Украина за транзит 40 млрд кубов, так и будет получать, даже если «Газпром» полностью прекратит прокачку газа через украинскую ГТС.