Привлечение США к «нормандскому формату» не гарантирует результата – в вопросе Донбасса Киеву нужно рассчитывать только на себя. Об этом заявил вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников 2 сентября в интервью Liga.net

«Вопрос не в формате. А в том, о чем говорить. Ну, будут США пятым лидером в Нормандии — что дальше? Должна быть какая-то наполненность… У нас есть еще Будапештский меморандум. И как раз США и Британия там участники. Почему бы не начать там вести консультации? Пригласив туда Германию и Францию. Сейчас будет допущение. Реально в США события 6 января, когда был захвачен Капитолий, изменили их отношение к международной повестке дня. Теперь их приоритет — на внутренней ситуации. Это я почувствовал во время визита (Резников посещал США в августе — ред.). Им не до нас», — сказал Резников.

Экс-секретарь СНБО выступил против подключения США к «нормандскому формату» © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«Все будут действовать в пределах своего практицизма. "Северный поток — 2" тому огромное подтверждение. Нам с одной стороны говорят, что помогут, а с другой — достраивают газопровод», — добавил Резников.

Ранее глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев ведет консультации об участии США в переговорном процессе относительно конфликта на востоке Украины.