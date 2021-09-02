Но в реальности как именно «Северный поток-2» может быть использован как оружие, никто объяснить не способен, подчеркнул специалист.
По его словам, главный и единственный аргумент Украины звучит так: Россия перестанет давать нам деньги, и это есть оружие.
«Ну извините — получается, что когда Польша, Литва или Хорватия строят СПГ-терминалы для приема сжиженного природного газа не из России, они применяют энергооружие в отношении России? И когда Украина отказалась от закупок российского газа, а значит и нам денег не дает, она, получается, использовала энергетику как оружие», — указал Юшков.
Так что все претензии Киева выглядят совершенно истеричными. Тем более, что у них есть действующий контракт между «Газпромом» и Украиной до конца 2024 года, и Украина не потеряет деньги от запуска «Северного потока-2» в 2021 году, потому что в контракте прописан принцип «качай или плати», заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.