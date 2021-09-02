На Украине и на Западе постоянно звучат заявления о том, что в Европе цены на газ высокие из-за действий России, что Москва якобы Европу таким образом шантажирует и заставляет идти на какие-то уступки. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

По его словам, главный и единственный аргумент Украины звучит так: Россия перестанет давать нам деньги, и это есть оружие.

«Ну извините — получается, что когда Польша, Литва или Хорватия строят СПГ-терминалы для приема сжиженного природного газа не из России, они применяют энергооружие в отношении России? И когда Украина отказалась от закупок российского газа, а значит и нам денег не дает, она, получается, использовала энергетику как оружие», — указал Юшков.

Так что все претензии Киева выглядят совершенно истеричными. Тем более, что у них есть действующий контракт между «Газпромом» и Украиной до конца 2024 года, и Украина не потеряет деньги от запуска «Северного потока-2» в 2021 году, потому что в контракте прописан принцип «качай или плати», заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.