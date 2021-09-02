Вряд ли на самом деле кто-то предлагает «Газпрому» продать «Северный поток-2». Версия сама появляется исходя из того, что последняя часть газопровода подпадает под европейское регулирование. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

В 2019 году Евросоюз распространил требования антимонопольного законодательства, так называемую газовую директиву, на морские газопроводы, де-факто это были санкции против «Северного потока 2», ни один другой газопровод под новое регулирование не попал, все получили какие-либо исключения, и газопровод из Норвегии, и даже «Северный поток-1», пояснил специалист.

По его словам, применять антимонопольное законодательство к газопроводам третьих стран довольно абсурдно, потому что регулирование все равно начинается только на территории Евросоюза, так как согласно международным нормам, территория любого государства начинается за 12 миль от берега.

«Получается, что антимонопольное законодательство начинает работать не на всем «Северном потоке-2», а лишь в самом конце его морской части. Поэтому, когда идет речь о том, что что-то будет регулироваться, что «Газпрому» надо будет нанять независимого оператора, чтобы он управлял участком, который находится на территории Евросоюза, всегда речь именно о том, что есть этот 12-мильный участок, к которому и применяется антимонопольное законодательство ЕС», — указал Юшков.

Антимонопольное законодательство требует, чтобы управлением этим участком занимался не поставщик газа — то есть, не сам «Газпром», а сделать это можно несколькими способами: либо продать этот участок, чтобы кто-то другой им владел и управлял, либо, что более логично, «Газпром» может нанять независимого оператора, который и будет управлять этим небольшим куском трубы, уточнил он.

Скорее всего, «Газпром» в итоге наймет какую-то компанию, которая будет управлять этим участком за небольшие суммы. И не надо будет его продавать, заключил собеседник издания.

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