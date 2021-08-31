Власти Украины разослали в посольства разных стран требования не направлять наблюдателей на голосование на выборах в Госдуму в России. Об этом сказал 31 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с представителями национально-культурных объединений, передает РИА Новости

Киев недоволен привлечением Донбасса к выборам в Госдуму © president.gov.ua

«Это уже стало известно, что они веером разослали по всем странам требование, чтобы послы сходили к правительственным чиновникам и настаивали на том, чтобы не направляли наблюдателей на наши выборы. Вот в Белоруссии такой заход, по моим сведениям, уже состоялся, но смешно, на самом деле. При чем здесь российские выборы и Украина?» — сказал Лавров.

Глава МИД также добавил, что граждане РФ в республиках Донбасса имеют полное право голосовать на российских выборах, а Россия должна обеспечить им эту возможность.

Он призвал власти Украины «не обижаться» и указал, что точно такое же право голоса имеют граждане Украины с паспортами Венгрии, Болгарии, Румынии, Польши.

Выборы в Госдуму РФ состоятся с 17 по 19 сентября. Депутаты избираются на 5 лет, из них половина (225) — по партийным спискам с 5-процентным избирательным порогом, а другая половина — по 225 одномандатным округам в один тур.