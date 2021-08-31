По его словам, такая возможность может представиться, если Украина денонсирует договор с Москвой об использовании Азовского моря и Керченского пролива, в результате чего Россия якобы «ослабнет».
Он подчеркнул, что данное решение станет шагом на пути к «возвращению» полуострова в состав Украины.
Согласно договору, подписанному Москвой и Киевом в 2003 году, Азовское море было признано внутренними водами России и Украины под совместным управлением.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.