Бывший депутат Верховной Рады Степан Хмара 30 августа в эфире «Четвертого канала» призвал киевские власти дождаться «подходящего момента», чтобы захватить Крым силой

Дипломат Чалый назвал два способа «возвращения» Крыма © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что данное решение станет шагом на пути к «возвращению» полуострова в состав Украины.

Согласно договору, подписанному Москвой и Киевом в 2003 году, Азовское море было признано внутренними водами России и Украины под совместным управлением.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.