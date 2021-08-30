По словам чиновника, «Газпром» якобы навязал Венгрии невыгодные условия поставок газа.
«Вместо прямого маршрута РФ — Украина — Венгрия, который десятилетиями бесперебойно поставлял газ в Венгрию, теперь газ будет идти по маршруту РФ — Турция — Болгария — Сербия — Венгрия, значительно дольше», — заявил Макогон.
Между тем глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером 30 августа отмечал, что условия нового договора о поставках газа в обход Украины весьма выгодны для Венгрии.
Как неоднократно отмечали российские и украинские эксперты, новые трубопроводы «Северный поток 2» и «Турецкий поток», через которые будет поставляться газ в том числе и в Венгрию, значительно более современные, экономичные и экологичные, чем ГТСУ.
В частности, Миллер ранее отмечал, что стоимость доставки газа в Германию по первому и второму «Северным потокам» примерно вдвое ниже, чем через украинскую ГТС. Так как газ идет по дну моря, используется меньше компрессорных станций, соответственно, меньше и выбросы СО2 в атмосферу.
По словам сопредседателя украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, украинской стороне придется сильно постараться, чтобы составить конкуренцию новым российским трубопроводам с точки зрения экономики.
Однако Макогон решил не идти по этому сложному пути и обвинил Москву в том, что она якобы в ущерб себе пытается давить на Киев для того, чтобы «не считаясь с затратами, полностью лишить Украину транзита, чтобы усилить политическое и милитаристское давление на Украину».