Активист «Нацкорпуса» Дмитрий Кухарчук порезал себе руку перед Печерским райотделом полиции в знак протеста против возможного задержания. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщил Telegram-канал PavlovskyNews

Инсценировка или торг? «Нацкорпус» атаковал Офис президента © REUTERS, Serhii Nuzhnenko Олега Довбуша, вызвали к следователю. Их подозревают в том, что в ходе акции они били полицейских ногами.

«По словам адвоката, прокурорам будет сложно во время судебного заседания, так как доказательств у следствия нет», — говорится в сообщении.

В ходе акции партии «Нацкорпус» у офиса президента 14 августа активисты завязали потасовку с полицией. Пострадали семь правоохранителей и один военный.

Ранее суд уже арестовал двоих участников беспорядков. Им грозит до 7 лет лишения свободы.