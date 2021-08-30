Его, а также еще одного участника акции «Нацкорпуса» 14 августа на Банковой Олега Довбуша, вызвали к следователю. Их подозревают в том, что в ходе акции они били полицейских ногами.
«По словам адвоката, прокурорам будет сложно во время судебного заседания, так как доказательств у следствия нет», — говорится в сообщении.
В ходе акции партии «Нацкорпус» у офиса президента 14 августа активисты завязали потасовку с полицией. Пострадали семь правоохранителей и один военный.
Ранее суд уже арестовал двоих участников беспорядков. Им грозит до 7 лет лишения свободы.