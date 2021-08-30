Киевляне активно обсуждают в соцсетях новые трамваи производства Черниговского автозавода, которые недавно появились в городе

Украинец-безбилетник покинул трамвай необычным способом © Украина.ру/Стрингер

Украинцам не понравился дизайн трамвая. Пользователи написали, что он «напоминает сапог».

«Дизайн вагона — ужас», «Выпускать такое чудовище сегодня — это все равно что в Израиле выпустить машину с капотом из свинины», «Назад, в 80-е», «Выглядит конечно, лет на 30, но, может, мы чего-то не понимаем и рубленые формы 80-х снова войдут в моду», «Дарт Вейдер возвращается», — сыронизировали они.

Впрочем, некоторые горожане поддержали производителя.

«Что вы докопались? Строгий, практичный дизайн! Простые формы без всяких гнутых окон и панелей сложной формы. Должен быть дешевый в производстве», «Выглядит, конечно, архаично, но если цена будет невысока, то имеет шансы на успех», — отметили пользователи.