Украина отложила вступление в силу запрета на въезд в страну автомобилей с регистрационными номерами Приднестровья, сообщили в Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии 29 августа

Молдавия уже несколько лет просит Украину отложить данный запрет, который сама требовала ввести.

«По просьбе посольства Молдавии в Киеве Украина решила отложить вступление в силу запрета на въезд автомобилей с приднестровскими номерами до 10 января 2022 года», — говорится в сообщении.

В Бюро напомнили, что выдача «нейтральных номеров», с которыми можно передвигаться по другим странам, происходит в пунктах регистрации транспортных средств, специально открытых в приднестровских Тирасполе и Рыбнице.

Автомобильная война: Киев и Кишинев пересчитают машины в Приднестровье © commons.wikimedia.org, Н.Сидоров

Впоследствии Киев по просьбе Кишинева перенес вступление в силу данного решения сначала на 1 апреля 2021 года, а а потом и на 1 сентября 2021 года.

Власти Приднестровья не согласны с запретом и отмечают, что он ограничивает права жителей республики.