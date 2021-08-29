Молдавия уже несколько лет просит Украину отложить данный запрет, который сама требовала ввести.

«По просьбе посольства Молдавии в Киеве Украина решила отложить вступление в силу запрета на въезд автомобилей с приднестровскими номерами до 10 января 2022 года», — говорится в сообщении.

В Бюро напомнили, что выдача «нейтральных номеров», с которыми  можно передвигаться по другим странам,  происходит в пунктах регистрации транспортных средств, специально открытых в приднестровских Тирасполе и Рыбнице.

Автомобильная война: Киев и Кишинев пересчитают машины в Приднестровье
Автомобильная война: Киев и Кишинев пересчитают машины в Приднестровье
© commons.wikimedia.org, Н.Сидоров
Власти Молдавии и Украины планировали заблокировать выезд за рубеж автомобилей с символикой непризнанного Приднестровья, которое имеет сухопутную границу только с этими странами, с 1 января 2020 года.

Впоследствии Киев по просьбе Кишинева перенес вступление в силу данного решения сначала на 1 апреля 2021 года, а а потом и на 1 сентября 2021 года.

Власти Приднестровья не согласны с запретом и отмечают, что он ограничивает права жителей республики.