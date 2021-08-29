Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» сравнил вооруженность высокоточным оружием украинской армии и вооруженных отрядов запрещенного в РФ движения Талибан*, захватившего власть в Афганистане

Как рассказал Шойгу, свыше ста переносных противотанковых ракетных комплексов (ПЗРК) Javelin достались талибам после ухода военных США.

«Если <…> говорят, что на Украину поставлены из Соединенных Штатов "джавелины", я уж не помню, несколько десятков, что ли, то здесь их больше сотни. Просто не поставлено, а просто перешло в руки», — сказал Шойгу.

Зигующий Голем: афганские уроки для Украины © 0629.com.ua

Он также отметил, что вооружение отрядов Талибана* «на тысячу военнослужащих» лучше, чем у украинской армии.

Ситуация в Афганистане обострилась после решения США вывести войска из Афганистана, о чем было объявлено в апреле. К 15 августа талибы* без боя захватили столицу страны Кабул.

Всем иностранным силам предписано покинуть страну до 31 августа, в противном случае они будут считаться оккупантами.

*движение Талибан запрещено в Российской Федерации