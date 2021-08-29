Во вторник, 24 августа Украина отметила 30-летие со дня провозглашения независимости страны.
Вассерман рассказал, что в ноябре 1991 года опубликовал статью «Независимость от здравого смысла» в газете «Одесский вестник», и, по его словам, жизнь заметно превзошла его прогноз.
В статье он описал последствия провозглашения независимости Украины. Вассерман предостерегал, что после отделения Украина резко провалится экономически по всем показателям, а ее благополучие обусловлено именно взаимодействием со всей остальной Россией.
«Экземпляр газеты, вывешенный мною на доске объявлений во всесоюзном научно-производственном объединении "Пищепромавтоматика", где я тогда работал, один из сторонников независимости просто сорвал со стенда… Но как бы то ни было, практически все, что я тогда писал, подтвердилось даже быстрее, чем я ожидал», — отметил публицист.
Вассерман пояснил, что, на его взгляд, Украина смогла построить независимое государство разве что в духе анекдота: «Какое самое независимое государство? То, от которого ничего не зависит».
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