В своей статье 1991 года публицист Анатолий Вассерман призывал граждан Украины голосовать против акта о независимости страны, поясняя, что такой выбор грозит стране негативными последствиями. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Во вторник, 24 августа Украина отметила 30-летие со дня провозглашения независимости страны.

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В статье он описал последствия провозглашения независимости Украины. Вассерман предостерегал, что после отделения Украина резко провалится экономически по всем показателям, а ее благополучие обусловлено именно взаимодействием со всей остальной Россией.

«Экземпляр газеты, вывешенный мною на доске объявлений во всесоюзном научно-производственном объединении "Пищепромавтоматика", где я тогда работал, один из сторонников независимости просто сорвал со стенда… Но как бы то ни было, практически все, что я тогда писал, подтвердилось даже быстрее, чем я ожидал», — отметил публицист.

Вассерман пояснил, что, на его взгляд, Украина смогла построить независимое государство разве что в духе анекдота: «Какое самое независимое государство? То, от которого ничего не зависит».

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