Директор M4U Владимир Даниленко отметил, что в результате локдаунов 2020-2021 годов и запуска программы ипотечного кредитования под 7% количество инвесторов, рассматривающих возможность покупки квартиры на вторичном рынке, сравнялась с «первичкой».
«Всего около 6% жителей Киева, областных центров и городов-миллионников в 2020 году имели финансовую возможность реализовать желание приобрести квартиру», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в 2020 году застройщики и посредники продали на первичном рынке недвижимости Киева около 40,5 тысячи квартир.