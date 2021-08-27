Около 45% жителей Киева, областных центров и городов-миллионников хотели бы улучшить жилищные условия и приобрести новое жилье, но лишь 6% сумели это сделать. Об этом 27 августа сообщает «Европейская правда» со ссылкой на социсследование компании Gradus, проведенное по заказу компании M4U

Директор M4U Владимир Даниленко отметил, что в результате локдаунов 2020-2021 годов и запуска программы ипотечного кредитования под 7% количество инвесторов, рассматривающих возможность покупки квартиры на вторичном рынке, сравнялась с «первичкой». На Украине упростят снос «хрущевок»: согласия всех жильцов не потребуется © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«Всего около 6% жителей Киева, областных центров и городов-миллионников в 2020 году имели финансовую возможность реализовать желание приобрести квартиру», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в 2020 году застройщики и посредники продали на первичном рынке недвижимости Киева около 40,5 тысячи квартир.