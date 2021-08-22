Прежде чем отвечать на вопрос, является ли украинский язык естественным или искусственно сформированным, надо уточнить некоторые понятия. Есть язык разговорный, а есть язык литературный, ив этом плане украинский язык представляет собой некую абстракцию. Об этом рассказал доктор филологических наук Александр Камчатнов в интервью Украина.ру

Александр Камчатнов: Страх потерпеть культурное поражение вынуждает Киев внедрять украинский язык силовыми методами © flickr.com, Litinstitut Maxim Gorky

Эксперт пояснил, что украинский народный язык как нечто цельное и единообразное на всей территории — это действительно абстракция, так как на самом деле это совокупность говоров, которые от востока к западу отличаются все больше и больше.

По его словам, в Галиции, которая уже граничит и с Венгрией, Румынией, Польшей, язык довольно смешанный, особенный, который можно при желании считать отдельным языком, хотя это тоже спорно, а говоры на востоке в сущности мало чем отличаются от южновеликорусского наречия.

Что же касается литературного языка, то были попытки создания украинского литературного языка в XVI-XVII веках, когда часть восточнославянских земель была захвачена поляками, но это не удалось, потому что языком культуры оставался церковнославянский, уточнил специалист.

И когда в XIX веке возникла новая попытка создать литературный украинский язык, осуществившаяся в среде представителей малороссийской интеллигенции, но в основном западнорусского происхождения, живших в Галиции, они примкнули к польско-германской основе, добавил ученый.

«Поэтому украинский литературный язык — это, конечно, не фикция, это реальность, действительно есть такой литературный язык, но он сильно ополячен и онемечен, в нем очень большое количество терминов польского или немецкого происхождения. А грамматической основой этого языка стал как раз галицийский диалект. Поэтому он малопонятен даже жителям Восточной Украины, Донбасса например, или даже Запорожья, Харьковской, Сумской, наверное, и Полтавской губернии. Потому что жители этих губерний, востока Украины как государства, с молоком матери впитали русский язык в виде диалектов, а не какой-то литературный украинский язык», — подчеркнул Камчатнов.

В этом вся острота проблемы на Украине: те, кто захватил власть на Украине, пытаются внедрить украинский язык чисто силовым путем, но вряд ли у них что-то получится, заключил собеседник издания.

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