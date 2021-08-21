Россия ввела новые санкции против 73 украинских официальных лиц. Соответствующий перечень утвердил 20 августа премьер-министр России Михаил Мишустин, документ опубликовали на официальном портале правовой информации

СНБО ввел санкции против сотрудников российских спецслужб © РИА Новости, Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк фигурируют глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан и губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.

В перечень попали в общей сложности 73 украинских чиновника, всего под санкции попадают 922 госслужащих.

Ранее в тот же день СНБО Украины ввел санкции против ряда российских граждан, в том числе судей в Крыму, представителей российского военного командования, СМИ, а также ряда украинцев, в частности внефракционного депутата Рады Андрея Деркача. Совет также ввел санкции против блогера и журналиста Анатолия Шария и главного редактора издания «Страна» Игоря Гужвы.

Отношения России и Украины осложнились в 2014 году, когда после проведенного референдума Крым стал регионом РФ. Тогда 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение Крыма в состав страны. Киев сохраняет претензии на Крым, объявив его временно оккупированной территорией. Москва многократно заявляла, что жители региона демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.

Украина впервые объявила о введении ограничительных мер в отношении России в сентябре 2015 года. Позднее санкционный список неоднократно пополнялся.