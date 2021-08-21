Нынешнее руководство Украины запускает в общество ложную модель, согласно которой все неудачи президента страны Владимира Зеленского объясняются тем, что ему мешают воплотить его идеи в жизнь, при этом на самом деле он имеет для этого все рычаги власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический консультант Сергей Слободчук

Эксперт описал свой диалог с таксистом, который был уверен, что Зеленский — хороший президент, которому просто не дают реализовать его проекты. На это Слободчук подчеркнул, что такой точки зрения придерживаются многие на Украине, при этом достаточно упомянуть, что в Верховной Раде у президентской партии большинство, чего не было у предыдущих президентов. Зеленский объяснил «дочерям крымских офицеров», чем рапаны отличаются от колоколов © пресс-служба президента Украины

«Вот такую продвигают связку: если победа, то это Зеленский, а если неудача, например, с «Северным потоком-2» — то тут уже «измена», тут [Ангела] Меркель виновата, тут коварный [Владимир] Путин, тут все другие виноваты, но только не Зеленский и его «слуги». Не глава государства, у которого мегаполномочия, как в суперпрезидентской республике, полномочия, которых и близко не было у [Леонида] Кучмы», — сказал Слободчук.

Он отметил, что когда начинает объяснять это рядовым украинцам, то многие «просто "зависают"». Некоторые продолжают слепо верить, а кто-то начинает понимать, что его просто «разводят», резюмировал эксперт.

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