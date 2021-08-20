Ни у одного из украинских президентов не было столько власти, сколько есть у Владимира Зеленского. Чтобы кто ни говорил, но ему совершенно незачем распускать парламент и идти на досрочные выборы, считает политический консультант Сергей Слободчук

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Сергей, ряд экспертов указывают, что репрессии власти против оппозиции могут быть связаны с тем, что осенью возможны социальные волнения — в связи с ростом тарифов, да и множество других проблем у людей появится… Кто-то говорит даже о возможных досрочных выборах. Ваш прогноз? И не по этой ли причине пытаются убрать с поля оппозицию?

— Только я бы не привязывал это к угрозе серьёзных социальных волнений. Разве что будут какие-то политические акции протеста, возможно, предпринимателей и профсоюзов. Основная масса населения инертна и не организована. А выводить народ на протесты могут организованные и дисциплинированные силы. Таких сил нет. Люди будут бурчать на кухнях, а потом платить по новым тарифам.

Кроме того, в информационной сфере чего нам ждать от фактических порохоботов, сидящих в Офисе президента Зеленского? Обратите внимание, они и здесь действуют так же, как и Петро (Порошенко — Ред,) в свое время — делают информационные «вбросы», чтобы выпустить пар. Сергей Слободчук о войне Зеленского против всех: Бумеранг вернётся © скриншот

При Порошенко точно так же Администрация президента запускала фейки, будто Петро не собирается идти на второй срок, и что якобы на Банковой ищут преемника. А Порошенко, как мы видели, зубами, рогами и когтями вцепился во власть. Так и сейчас: подождите, вот могут быть досрочные выборы… Явный вброс.

Откуда они, эти досрочные выборы, возьмутся? Зачем они Зеленскому, у которого 240 штыков есть в Верховной Раде, плюс возможность докупить голоса (депутатов) группы «Доверие», аграрных мандатов, группы «За будущее» Коломойского… Так в чём проблема? «Голос»? Американское посольство даёт команду, и «Голос» голосует.

Зачем же Зеленскому распускать парламент? Чтобы туда потом прошли сто «слуг», а остальные мандаты достались оппозиции? И что дальше? Тогда он превратится в Ющенко, на него будут вешать все провалы, а ответить он никак не сможет, потому что не будет уже у него достаточно голосов в Раде.

Сейчас уникальная ситуация. Ни у Кучмы, ни у Януковича такой власти не было, не было такого большинства в Верховной Раде. Роспуска не будет. Отсюда и корни части информационных операций, которые власть проводит, чтобы как-то перенаправить волну недовольства.

- А именно?

— Например, они продвигают такие идеи, что Зеленский хороший, а ему воплотить в жизнь его идеи не дают. На кого-то действует. Вот едем в такси, таксист рассказывает: Зеленский за мир. Спрашиваю: так, но где же мир? Таксист: он старается, искренне хочет, но вот теперь он понял, что не всё зависит от его желаний… Половина украинцев считает, что Зеленский не подходит для своей должности – опрос © AP, Efrem Lukatsky

Другими словами, всё народу преподносится в терминах «перемога» (победа — Ред.) и «зрада» (измена — Ред.). Дал МВФ Украине два с половиной миллиарда долларов — это наша перемога, хотя на самом деле в этом случае МВФ просто раздаёт деньги по списку. А если где проиграли — это потому, что «зрада», это не мы виноваты, а кто угодно…

Вот такую продвигают связку: если победа, то это Зеленский, а если неудача, например, с «Северным потоком-2» — то тут уже «измена», тут Меркель виновата, тут коварный Путин, тут все другие виноваты, но только не Зеленский и его «слуги». Не глава государства, у которого мегаполномочия, как в суперпрезидентской республике, полномочия, которых и близко не было у Кучмы.

Разве что у Януковича были такие… примерно такие полномочия, когда Администрация президента по факту превратила Кабмин и Верховную Раду в свои отделы.

- Поясните?

— Например, когда мы занимались имиджем премьер-министра, то узнали, что Кабмин все законопроекты сначала направляет в Администрацию президента, а только потом, когда АП разрешит, их подают в Верховную Раду.

- Но фактически у Зеленского сейчас власти больше?

— Да. И вот слышим от людей, что Зеленский — хороший парень, борется с олигархами, но ему не дают. Но — кто не даёт конкретно? У него ведь вся полнота власти, действительно, ни у одного президента столько власти не было. Мир после Женевы. Очередной тупик или робкая надежда для Донбасса? © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Когда такой вопрос задаёшь, то люди просто «зависают». Кто-то, конечно, продолжает слепо верить, но кто-то начинает понимать, что его просто «разводят».

- Но в целом, получается, что пропаганда работает достаточно эффективно?

— Как сказать. Если рассматривать сообщества в соцсетях, изучить комментарии, как один из срезов общественного мнения, то видим, например, пост с результатами соцопроса, и видим тут же, как народ живо комментирует, откуда у «слуг народа» 20%, если у них, пишут комментаторы — дай Бог, чтобы было 15%.

Дело в том, что власть даже не пытается проводить какой-то другой курс идеологический, который отличался бы от курса Порошенко. А у того закончилось чем? 24 процента на президентских и 8 процентов на парламентских. Всё. Финита ля комедия.

Если бы пропаганда работала эффективно, то рейтинг не снижался бы так неуклонно.

Наконец, партия власти «Слуга народа» за два с лишним года так и не смогла никак реализовать свои преимущества — доступ к власти, запредельный результат на выборах и т.д. «Слуга народа» до сих пор воспринимается как производная от рейтинга Зеленского. Образно говоря, собачка на поводке. Без Зеленского такой партии в природе не существует. Скачко: Украинская журналистика сегодня — не более чем пропаганда © Владимир Трефилов

- Но тогда, если не будет социального взрыва, то можно ожидать, что власть в положенные сроки сменят демократическим путём на очередных выборах?

— Не знаю. Вот этого не знаю и утверждать такого не берусь. Но могу добавить, что у Зеленского сейчас заметались и по той причине, что они пытаются занять нишу Порошенко, но подвинуть его не смогли.

А ниша эта небольшая, если брать в парламентском разрезе, то это 8 процентов, если брать в президентском разрезе, то это 24 процента. Себе они там выгрызли процента три, но это же ничего не гарантирует. Как в песне поётся «ты покинул берег свой родной, а к другому — так и не пристал».

Вот и начались у них метания, своего избирателя они теряют, а новый электорат практически не приобретают. А это означает, что кто-то начнёт ориентироваться на другие, более рейтинговые силы.

- Можно предположить, что Зеленский и «слуги» будут искать и другие способы остаться у власти, возможно, помимо выборов?

— Думаю, будут рассматривать все варианты. Но с оглядкой — что позволят США и Великобритания.