Решение Европейской комиссии о признании украинских COVID-сертификатов не обязывает страны-члены Евросоюза считаться с ними, поэтому каждая страна ЕС будет определяться с решением сама. Об этом 19 августа говорится в заявлении МИД Украины

«Вопрос, кого и на каких условиях впускать, остается исключительно в компетенции самих государств-членов ЕС», — говорится в сообщении.

ЕС признал украинские COVID-сертификаты в электронном приложении © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Чтобы избежать неприятных ситуаций на границе, МИД рекомендует проверять актуальный режим въезда и транзита на интерактивной онлайн-карте на сайте ведомства.

Ранее Министерство цифровой трансформации сообщило, что Европейский Союз официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении «Дия», заявив, что они соответствуют европейским.