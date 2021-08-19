«Вопрос, кого и на каких условиях впускать, остается исключительно в компетенции самих государств-членов ЕС», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что решение Еврокомиссии ощутимо упростит путешествия украинских граждан в государства-члены Евросоюза.
Чтобы избежать неприятных ситуаций на границе, МИД рекомендует проверять актуальный режим въезда и транзита на интерактивной онлайн-карте на сайте ведомства.
Ранее Министерство цифровой трансформации сообщило, что Европейский Союз официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении «Дия», заявив, что они соответствуют европейским.