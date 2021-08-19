Сторонников американского выбора на Украине ожидает ситуация, похожая на ту, что происходит в Афганистане. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 19 августа в интервью «Известиям»

Патрушев: Запад помогает Украине готовить диверсантов © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В то же время Патрушев отметил, что свергнутому проамериканскому режиму в Кабуле не помог статус основного союзника США вне НАТО. Он подчеркнул, что то же самое ожидает и Украину, поскольку «страна идет к распаду, а Белый дом в определенный момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках».

В мае начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого обстановка в стране обострилась, активизировались силы «Талибана»*. 15 августа боевики объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

* Деятельность организации запрещена в РФ