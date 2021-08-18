Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что на Украине в настоящее время путают понятия, о которых ранее писали фантасты. Об этом 18 августа он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Я вот перечитал на досуге Оруэлла «1984 год»: всё один к одному! То, что происходит в Украине, — это один к одному то, что описывает Оруэлл в своей фантасмагории. Что ложь — это правда, незнание — это сила, свобода — это рабство… Преследуют за мыслепреступления, создают новояз», — заявил он.

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Азаров отметил, что язык обогащается за счет развития культуры, художественной и технической литературы. Но украинский технический язык стали создавать по принципу противопоставления, чтобы «было свое».

Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень посоветовал гражданам своей страны, которым не нравится его должность и закон о тотальной украинизации, ехать жить в Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью также заявил, что жителям ДНР и ЛНР, которые чувствуют себя русскими, стоит переехать на территорию Российской Федерации.

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