«Я вот перечитал на досуге Оруэлла «1984 год»: всё один к одному! То, что происходит в Украине, — это один к одному то, что описывает Оруэлл в своей фантасмагории. Что ложь — это правда, незнание — это сила, свобода — это рабство… Преследуют за мыслепреступления, создают новояз», — заявил он.
По словам политика, украинский новояз, который внедряется на Украине, это искусственно придуманные конструкции, которые не вытекают из культурного развития языка.
Азаров отметил, что язык обогащается за счет развития культуры, художественной и технической литературы. Но украинский технический язык стали создавать по принципу противопоставления, чтобы «было свое».
Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень посоветовал гражданам своей страны, которым не нравится его должность и закон о тотальной украинизации, ехать жить в Россию.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью также заявил, что жителям ДНР и ЛНР, которые чувствуют себя русскими, стоит переехать на территорию Российской Федерации.
Полный текст интервью читайте здесь