«Произошел захват власти "Талибаном"*. Захват, который, как сегодня говорят представители Соединенных Штатов, Германии, для них был совершенно неожиданным. На самом деле, понимая поведение и имея информацию о состоянии дел в Афганистане, мы этот вопрос держим постоянно на контроле. У нас благодаря ситуации, в свое время туда входил Советский Союз, есть специалисты, они еще остались, которые являются очень профессиональными» — отметил чиновник.
По его словам, украинские специалисты прогнозировали подобный исход событий, поэтому непонятно, почему на Западе оказались к этому не готовы.
В этом году США решили вывести свои войска из Афганистана спустя 20 лет пребывания на территории страны. На днях исламистская организация «Талибан» объявила о захвате Кабула и фактическом установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент бежал из страны.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ