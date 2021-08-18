Киев заранее располагал информацией о захвате Афганистана талибами. Об этом заявил 17 августа в эфире «Украина 24» секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов

Украина — все же не Афганистан: у нее нет своего «Талибана»* © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

По его словам, украинские специалисты прогнозировали подобный исход событий, поэтому непонятно, почему на Западе оказались к этому не готовы.

В этом году США решили вывести свои войска из Афганистана спустя 20 лет пребывания на территории страны. На днях исламистская организация «Талибан» объявила о захвате Кабула и фактическом установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент бежал из страны.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ