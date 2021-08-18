«Не лишним было бы проанализировать уроки молниеносной военной победы талибов над лучше укомплектованными с технической точки зрения почти 300-тысячными правительственными войсками», — заявил политик.
Также он предложил украинским властям созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны для анализа происходящего в Афганистане с точки зрения политической и экономической безопасности Украины.
Как считает Елисеев, провал статуса Кабула как особого союзника США нивелирует символизм и значение аналогичного соглашения для Киева. При этом первой «жертвой» событий в Южной Азии будет саммит «Крымской платформы» 23 августа, заявил политик. Также, по мнению Елисеева, падение прозападного правительства в Кабуле может привести к снижению международного внимания к Украине и бросить тень на результаты визита президента страны Владимира Зеленского в США.
На днях талибы объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление страной передано временному совету, который передаст власть талибам.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ