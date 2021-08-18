Советник бывшего президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев 17 августа предложил изучить тактику боевиков радикального движения «Талибан»* для применения в возможном конфликте с Москвой. Об этом сообщили на сайте «Европейской солидарности»

Украина — все же не Афганистан: у нее нет своего «Талибана»* © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Также он предложил украинским властям созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны для анализа происходящего в Афганистане с точки зрения политической и экономической безопасности Украины.

Как считает Елисеев, провал статуса Кабула как особого союзника США нивелирует символизм и значение аналогичного соглашения для Киева. При этом первой «жертвой» событий в Южной Азии будет саммит «Крымской платформы» 23 августа, заявил политик. Также, по мнению Елисеева, падение прозападного правительства в Кабуле может привести к снижению международного внимания к Украине и бросить тень на результаты визита президента страны Владимира Зеленского в США.

На днях талибы объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление страной передано временному совету, который передаст власть талибам.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ