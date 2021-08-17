С 10 по 15 августа «Рязанский завод битумных материалов» («Газпром-нефть») поставил Украине 222 тонны битума вопреки заявлению Мининфраструктуры о прекращении поставок из РФ. Об этом 16 августа сообщил enkorr со ссылкой на Консалтинговую группу «А-95»

«Компания «Кантарелл Украина» осуществила поставки первых партий битума производства «Рязанского завода Битумных материалов» («Газпром-Нефть»)», — говорится в сообщении.

Ранее, в феврале 2021 года, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявлял, что Украина не будет закупать в России битум для строительства дорог.

Украина выпустила евробонды, чтобы построить дороги © Facebook, Укравтодор

В 2020 году на Украине стартовал президентский проект "Большая стройка". В 2021 году в его рамках было запланировано отремонтировать 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.