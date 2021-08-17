«Компания «Кантарелл Украина» осуществила поставки первых партий битума производства «Рязанского завода Битумных материалов» («Газпром-Нефть»)», — говорится в сообщении.
Ранее, в феврале 2021 года, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявлял, что Украина не будет закупать в России битум для строительства дорог.
Правительство РФ сняло ограничение на поставки битумов на Украину, действовавшее с апреля 2019 года, в октябре 2020 года. При этом основным поставщиком битума на Украину в 2020 году стала Белоруссия (582,6 тыс. т, или 49% рынка).
В 2020 году на Украине стартовал президентский проект "Большая стройка". В 2021 году в его рамках было запланировано отремонтировать 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.