Представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник в своем Telegram-канале 17 августа прокомментировал внесение Кабмином Украины в Раду законопроекта «О переходном периоде»

Депутатам Рады хотят запретить контакты с РФ по Донбассу и Крыму © ba.org.ua законопроект «О переходном периоде» призван закрепить идею о «российской оккупации Крыма и Донбасса» и возложить на РФ ответственность за войну, разрушения и компенсации, «которые украинская власть ещё должна нафантазировать».

«Законопроект называет власти ЛНР и ДНР оккупационными администрациями РФ и полностью игнорирует обязательства Киева по Минским соглашениям, о предоставлении Донбассу «особого статуса», всеобщей амнистии, принятии отдельного избирательного законодательства, легализации Народной милиции и языковой автономии», — отметил Мирошник.

Он пояснил, что документ предполагает подготовку особого кадрового состава из «патриотов» для работы в органах власти «деоккупированного Донбасса», лишение прав избирать и быть избранными в органы власти для подавляющего большинства жителей республик.

Кроме того, в законопроекте предусматривается создание на территориях ЛДНР музеев «российской агрессии», памятников украинским патриотам и учреждение дней празднования освобождения населенных пунктов Донбасса и Крыма от «российской оккупации».

Представитель ЛНР подчеркнул, что принятие этого закона Киевом полностью перечеркнет Минские соглашения.