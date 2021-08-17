За август запасы газа в украинских подземных газохранилищах (ПХГ) уменьшились на треть по сравнению с прошлогодним показателем. Об этом свидетельствуют данные компании «Укртрансгаз», опубликованные на сайте 16 августа

Пожар на заводе «Газпрома» взвинтил цены на газ в Европе © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По данным Укртрансгаза, на 15 августа в хранилищах содержится 17,6 млрд кубометров голубого топлива. А в аналогичный период 2020 года объем газа в хранилищах составлял 23,8 млрд кубометров.

Ранее цена на газ в Европе превысила 585 долларов за тысячу кубометров. Это произошло после решения «Газпрома» забронировать лишь 4% дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы Украины.