Личные качества Владимира Зеленского в большей мере не соответствуют должности президента Украины. Так считают 47,5% украинцев, о чем свидетельствуют результаты социологического исследования, которое провел Центр Разумкова с 29 июля по 4 августа

«47,5% респондентов считают, что качества личности (особенности характера, волевые и моральные качества) В. Зеленского в большей степени не соответствуют должности президента Украины, 17,6% считают, что отвечают, а 27,5% — что соответствуют и не соответствуют в одинаковой мере», — говорится в сообщении.

Лавров призвал Зеленского вспомнить сериал «Слуга народа» после заявлений о Донбассе © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского, которые необходимы для того, чтобы быть президентом Украины, 53,9% опрошенные поставили 1 и 2 балла, соответствующие низким оценкам опыта и компетентности, а 19% — 4 и 5 баллов.

Социологическое исследование проводилось методом личного интервью по месту жительства респондентов. Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.