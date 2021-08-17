Украина потеряла большую часть флота при возвращении Крыма в состав России в 2014 году. Такое мнение на днях высказал американский обозреватель Себастьян Роблин в своей статье для National Interest

Адмирал объяснил, почему списанные британские тральщики не спасут украинский флот © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

«Главные базы ВМС Украины, лишенные обширных мощностей Севастополя, теперь расположены в портовых городах Одессы и Николаеве на западе Украины. Единственным значительным военным кораблем службы является противолодочный фрегат "Гетман Сагайдачный"», — написал Роблин.

Журналист отметил, что периодически страны НАТО помогают Киеву «возрождать» флот — Украина по программе военной помощи получает от США и других стран-членов альянса небольшие быстрые корабли, из которых формируется «москитный флот». Сообщается также, что некоторые суда достаются Киеву бесплатно, поскольку в странах Европы они уже были выведены из эксплуатации.

Украина не раз пыталась сэкономить, эксплуатируя списанные военные суда Запада. Так, несколько лет назад «американские партнеры» предоставили Киеву два списанных патрульных катера без вооружений — Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321) класса Island. Они были построены в 1988 году, а в 2017-м списаны. При этом Киеву пришлось потратить на их транспортировку и обучение личного состава $10 млн. В июне этого года президент Украины Владимир Зеленский заключил договор на покупку у Англии двух минных тральщиков Sandown, построенных в начале 90-х.