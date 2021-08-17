«С одной стороны, основная их часть позиционирует себя не столько как пророссийские, сколько как "просоюзные". В белорусских реалиях между этими понятиями существует существенная разница. Первые ориентируются на Россию, вторые — на [президента Александра] Лукашенко. Этакие "батькины русофилы". С другой — даже эти абсолютно лояльные власти структуры власти отказываются регистрировать, а в действительно пророссийской Республиканской партии труда и справедливости, которая единственная из белорусских партий признала российский статус Крыма, а на выборах 2020 года заняла нейтральную позицию, был организован форменный переворот, поддержанный Минюстом», — сказал Агафонов.
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