За последний год появилось несколько заметных пророссийских инициатив, но о свободном их формировании я бы говорить не спешил. Об этом сообщил лидер белорусской организации «Гражданское согласие» Артем Агафонов в интервью изданию Украина.ру

Как изменилась Белоруссия через год с начала политического кризиса: экономика и внешняя политика © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк Александра] Лукашенко. Этакие "батькины русофилы". С другой — даже эти абсолютно лояльные власти структуры власти отказываются регистрировать, а в действительно пророссийской Республиканской партии труда и справедливости, которая единственная из белорусских партий признала российский статус Крыма, а на выборах 2020 года заняла нейтральную позицию, был организован форменный переворот, поддержанный Минюстом», — сказал Агафонов.

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