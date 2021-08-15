Змагары могут получить соответствующую команду, перейти границу и устроить террор на улицах белорусских городов. Такие желания они особо и не скрывают, утверждает лидер белорусской организации "Гражданское согласие" Артем Агафонов

- Артем, какой отклик в белорусском обществе нашла ситуация со спортсменкой Тимановской? Как белорусы отнеслись к ее демаршу на Олимпийских играх, отъезду в Польшу, к продаже серебряной медали?

— Это была сенсация на несколько дней. Был инфоповод. Оппозиция организовала кампанию в ее поддержку, провластные СМИ и телеграм-каналы устроили травлю. В этом отношении все было ожидаемо. Сейчас уже тема Тимановской отошла на второй план, и главной спортивно-политической новостью стало провальное выступление на Олимпиаде белорусской сборной в целом. Так плохо мы еще не выступали никогда.

Налицо деградация белорусского спорта в целом. И то, что сейчас обе противоборствующие стороны активно стараются втянуть спортсменов в политику, эту деградацию только ускоряет.

Что касается Тимановской, то она просто жертва этого процесса.

Ну, психанула женщина, не захотела рисковать и бежать в непривычной эстафете накануне главного в своей спортивной карьере старта, высказала нелицеприятное про тренеров. Но это был совершенно заурядный случай, и политики в ее высказывании не было никакой. В любой другой стране (кроме, возможно, Северной Кореи) этот конфликт не привлек бы особого внимания, у нас же из него умудрились сделать масштабный политический скандал.

- Серьезно ли в Белоруссии воспринимают возможность участия белорусских праворадикалов, которые прошли войну в Донбассе, в обострении внутриполитической ситуации в Белоруссии?

— Сейчас эти люди возвращаться в Беларусь опасаются, зная, что на каждого есть персональная папка в КГБ, а нравы, которые и раньше у белорусской власти не были вегетарианскими, за последний год стали совсем уж суровыми. Статью за наемничество никто не отменял, а у многих из них и по другим статьям УК прегрешения имеются. Короче, пока они сюда не сунутся.

Другое дело, если ситуация в стране будет серьезно дестабилизирована, как в августе прошлого года. В этом случае они могут стать мощной деструктивной силой. На Украине с ними целенаправленно работают в этом направлении. Причем сразу несколько сил.

И государственные спецслужбы, и радикальные политики вроде Гузя и Гончаренко, и откровенные боевики, как «Малюта» Коротких, засветившийся в истории с убийством Шишова и «Белорусским домом в Украине». В «час Икс» они могут получить соответствующую команду, перейти границу и устроить террор на улицах белорусских городов. Такие желания они особо и не скрывают.

- Улучшилось ли положение тех общественных активистов, которые воевали в Донбассе на стороне ополчения, после Беломайдана и понимания властями опасности белорусских праворадикалов, которые воевали на стороне Киева?

— Здесь я могу не владеть всей полнотой информации, но за последний год я не слышал о возбужденных уголовных делах и каких-либо других фактах преследования ополченцев в Беларуси.

Однако под статьей они тут все равно ходят и возвращаться не торопятся. Что касается праворадикалов — им сейчас в Беларуси приходится несладко. Многие из тех, которые не успели сбежать из страны, уже в тюрьмах. Даже из числа относительно умеренной оппозиции сейчас многие стараются покинуть РБ от греха подальше.

- Появилась ли в итоге после всех политических катаклизмов возможность для свободного формирования в Белоруссии пророссийских организаций? Если да, то они уже появились?

— Да, за последний год появилось несколько заметных пророссийских инициатив, но о свободном их формировании я бы говорить не спешил. С одной стороны, основная их часть позиционирует себя не столько как пророссийские, сколько как «просоюзные».

В белорусских реалиях между этими понятиями существует существенная разница. Первые ориентируются на Россию, вторые — на Лукашенко. Этакие «батькины русофилы». С другой — даже эти абсолютно лояльные власти структуры власти отказываются регистрировать, а в действительно пророссийской Республиканской партии труда и справедливости, которая единственная из белорусских партий признала российский статус Крыма, а на выборах 2020 года заняла нейтральную позицию, был организован форменный переворот, поддержанный Минюстом.