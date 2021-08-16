Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт 16 августа рассказал о ностальгии по общению с российскими спортсменами, с которыми был в одной команде во времена СССР, передает «Украинская правда»

Украинская спортсменка прокомментировала фото с россиянкой © REUTERS, Dylan Martinez

«Я не трогаю темы политики, потому что мы много спорили и год или два вообще не общались… У меня было одно мнение, у них другое мнение. Хотя мы все время занимались спортом вместе в Советском Союзе, выигрывали Олимпийские игры в одной команде, 30 лет дружили, честно», — заявил он.

Также министр отметил, что до 2014 года они были «откровенно как братья».

Вадим Гутцайт — бывший фехтовальщик-саблист. Заслуженный мастер спорта СССР. С 2017 года возглавлял Федерацию фехтования Украины. Был в числе судей на завершившейся недавно Олимпиаде в Токио.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Кроме того, Украина не довольна тем, что Крым в результате референдума присоединился к территории России в 2014 году.