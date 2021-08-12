Ранее, во время «Большого разговора» со СМИ, Александр Лукашенко пообещал признать Крым частью России «после того, как это сделают все российские олигархи».
Лавров пояснил, что в соответствии с договором о Союзном государстве России и Белоруссии территорией Союзного государства являются территории Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с их законодательством.
«По нашему законодательству Республика Крым, естественно, это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями», — сказал глава МИД России.
На референдуме 2014 года 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.