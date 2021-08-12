Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления в Крыму в арт-кластере «Таврида» 12 августа прокомментировал слова белорусского президента Александра Лукашенко о неготовности признать Крым. Его цитирует РИА Новости

Ранее, во время «Большого разговора» со СМИ, Александр Лукашенко пообещал признать Крым частью России «после того, как это сделают все российские олигархи».

Признание Крыма, но без 31-й «дорожной карты». Президент Лукашенко раскрылся перед прессой © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

«По нашему законодательству Республика Крым, естественно, это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями», — сказал глава МИД России.

На референдуме 2014 года 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.