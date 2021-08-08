На Украине скончался один из наиболее видных деятелей русского движения -Александр Николаевич Кондряков - педагог, общественный деятель, руководитель общественной организации «Русская школа», неутомимый борец за права русского языка на Украине

Свой профессиональный путь он начинал как школьный учитель в Севастополе, был народным депутатом I созыва Верховной Рады, в начале девяностых — активистом движения «Союз поддержки Республики Крым». Позже, уже будучи главой общественной организации «Международный педагогический клуб» и всеукраинской общественно-педагогической организации «Русская школа», Александр Николаевич активно выступал в защиту русскоязычного образования, против попыток выдавить русский язык из общественной сферы, за свою активную гражданскую позицию преследовался майданными властями и спецслужбами.

«Многие проекты, связанные с русским языком, мне приходится переносить за пределы Украины. Вы можете себе представить — мы возили победителей олимпиад по русскому языку в нашей стране в соседнюю страну, чтобы там их наградить. У нас учителя, если имеют отношения к нашим проектам, они на фотографиях стараются стоять спиной, — о буднях «Русской школы» в последние годы в интервью «Украине.ру» рассказывал Александр Николаевич.

Увы, борьба оказалось неравной. Светлая память честному и порядочному человеку.