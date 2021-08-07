Специалисты подготовили своеобразный рейтинг самых ревнивых знаков зодиака. Об этом 7 августа сообщает mixnews.lv

Сатана в юбке! Астрологи назвали самых агрессивных представительниц зодиака Стрельцам, правящей стихией которых является огонь (он отвечает за темперамент, вспыльчивость и горячность). Представители этого знака могут долго терпеть, не показывая ревности, однако накопительный эффект рано или поздно даст о себе знать. Тогда, по словам астрологов, партнеру Стрельца мало не покажется.

На четвертом месте — Овны. Когда рожденные под этим знаком ревнуют, они не скрывают этого. Если у представителя знака появятся сомнения в верности партнера, Овен засыплет его упреками и обвинениями. Но они отходчивы и быстро забывают обиды. После ссоры, как правило, жалеют о том, что наговорили лишнего.

На третьем месте — Львы. Представители данного знака — невероятно гордые: если они уловят даже намек на неверность близкого человека, мириться с подобным положением вещей они не будут. Рожденным под этим знаком важно чувствовать и слышать, что они единственные и неповторимые. Чтобы усмирить ревность Льва, партнеру необходимо задействовать дар убеждения, говоря множество приятных слов и демонстрируя искренность чувств.

На втором месте — Скорпионы. Рожденными под этим знаком даже самый невинный комплимент в адрес другого человека может быть расценен как предательство. Скорпионы являются однолюбами, такой же преданности они требуют от партнера. Представителям этого знака категорически не нравится, если любимый человек решает провести время без него. Скорпион может ревновать даже к достижениям и командировкам.

Самым ревнивым знаком зодиака являются Рыбы. По словам астрологов, они крайне эмоциональны и чувствительны. Представители этого знака непредсказуемы, поэтому ревность может возникнуть даже по самым неожиданным поводам. Настроение у Рыб меняется очень стремительно, более того — они склонны преувеличивать и проявлять мнительность. Ситуацию усугубляет еще и то, что рожденные под этим знаком не особо уверены в себе, а любое отклонение партнера от стандартного поведения может расцениваться как неверность.