Все три проекта США, которые были связаны с постмайданной Украиной, провалились. Они не понимают, что делать. Понятно, что просто так этот чемодан без ручки никто не бросит на протяжении какого-то времени, но готовых решений у них нет. Об этом рассказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: кто он © Нина Зотина

Эксперт объяснил, что США не смогли сделать из Украины «витрину» для России, не смогли при помощи Украины спровоцировать гражданскую войну внутри России и даже не смогли взять под контроль газовые потоки на Украине.

«Этой самой Украиной прикрылись, когда совершали сделку с Германией по «Северному потоку — 2», сказав, что они за интересы Украины, но совершенно ясно было, что менялось не то на это, было просто внешнее управление над германским истеблишментом со стороны Демократической партией США в обмен на получение германским бизнесом статуса главного газораспределительного хаба Европы. Какая там Украина? Ерунда какая-то, так, прикрытие», — рассуждает Дробницкий.

Собеседник издания добавил, что ничего из того, что задумали США, там не получилось, и им вообще уже немного стыдно за тот проект, который они там развернули.

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