Среди украинских экспертов есть мнение, что Запад подталкивает Украину к восстановлению отношений с Россией, чтобы снять с себя необходимость содержать Киев, а заодно Штаты и ЕС перестанут жёстко конфликтовать с Москвой, к чему они в последнее время активно стремятся.
Эксперт объяснил, что США не смогли сделать из Украины «витрину» для России, не смогли при помощи Украины спровоцировать гражданскую войну внутри России и даже не смогли взять под контроль газовые потоки на Украине.
«Этой самой Украиной прикрылись, когда совершали сделку с Германией по «Северному потоку — 2», сказав, что они за интересы Украины, но совершенно ясно было, что менялось не то на это, было просто внешнее управление над германским истеблишментом со стороны Демократической партией США в обмен на получение германским бизнесом статуса главного газораспределительного хаба Европы. Какая там Украина? Ерунда какая-то, так, прикрытие», — рассуждает Дробницкий.
Собеседник издания добавил, что ничего из того, что задумали США, там не получилось, и им вообще уже немного стыдно за тот проект, который они там развернули.
Полностью интервью можно прочитать здесь.